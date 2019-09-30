شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النصر للملاحات: 74 مليون جنيه قيمة خامات ملاحة برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن كمية الاستخراج من ملاحة برج العرب بلغت 104 آلاف طن خلال العام المالى 2018 / 2019 بنسبة 53 % من خطة الإنتاج المستهدفة بقيمة 74 مليون جنيه.

وأضاف "عبد العزيز" لـ"الخليج 365"، أن سبب ذلك، هو عدم كفاية المحاليل الملحية اللازمة لتغذية الأحواض نتيجة توقف إحدى خطى السحب من البحر، وإجراء عدة صيانات بالخط الآخر خلال العام المالى، دون وجود بديل أو خطة طوارئ (محطة طوارئ) تسمح بالحفاظ على كمية الإنتاج الخام المستهدفة سنوياً.

وأشار أنه قد بلغت قيمة مبيعات الملاحة نحو 73,749 مليون جنيه، منها 69,736 مليون جنيه للسوق المحلى، و4,013 مليون جنيه للسوق الخارجى (أغلبها للسوق الإفريقى)، لافتا أن استمرار تشغيل الملاحة أدى إلى استعادة جانب من العملاء، وذلك تنفيذاً لسياسة الدولة فى التوسع فى التصدير للدول الإفريقية.