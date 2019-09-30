شكرا لقرائتكم خبر عن "4.1 مليون طن" معدل الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض معدل الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى خلال شهر يوليو الماضى، حيث بلغ 4.1 مليون طن، وذلك مقارنة بمعدل استهلاك بلغ 4.2 مليون طن خلال نفس الشهر من العام السابق، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن حجم الاستهلاك من المنتجات البترولية خلال شهر يوليو الماضى بلغ 2.4 مليون طن.

وتشهد صناعة الغاز الطبيعى تحولات إيجابية هائلة فى مصر خلال العامين الأخيرين مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعى إلى أعلى معدلاته فى شهر سبتمبر الحالى حيث بلغ 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، والتوسع فى استخدامات الغاز بالسوق المحلية بعد الاكتفاء ذاتياً من إنتاجه، وتوفير فائض للتصدير وتنمية صناعات القيمة المضافة.