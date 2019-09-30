شكرا لقرائتكم خبر عن "100 ألف طن" معدل انخفاض استهلاك السولار خلال شهر يوليو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض معدل استهلاك السولار خلال شهر يوليو الماضى، حيث بلغ مليون طن، وذلك مقارنة بمعدل استهلاك بلغ 1.1 مليون طن خلال نفس الشهر من العام السابق، وبذلك فإن معدل الانخفاض بلغ 100 ألف طن خلال شهر، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وكانت مصادر بقطاع البترول، قد أكدت أنه من المتوقع انخفاض معدل استهلاك الوقود للعام الجارى بنحو 4% لافتا أن تلك النسبة من الانخفاض تأتى بعد معالجة التشوهات الاستهلاكية للوقود نتيجة ترشيد دعم للمنتجات البترولية وتطبيق خطة احلال الغاز الطبيعى محل البنزين والسولار فى العديد من الاستهلاكات.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن معدل استهلاك الوقود قد انخفض خلال العام الماضى بمقدار 4% وذلك كنتيجة للرفع التدريجى لدعم المنتجات البترولية، متوقعا استمرار انخفاض معدل الاستهلاك للسنوات القادمة.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الوقود والمنتجات البترولية تزامنا مع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل التوسعات الجديدة بمعامل التكرير المصرية خلال عام 2022/2023.