شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مواد البناء: لابد من استصدار تشريع يحظر تصدير المواد الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، باستصدار تشريع يحد من ظاهرة تصدير المواد الخام، دون عمل قيمة مضافة محلية لها، مضيفا "أرفض تصدير المواد الخام، لا نطالب بفرض رسم صادر، لكن منع تصدير الخامات، إلا بعد عمل قيمة تصنيعية مضافة لها بنسبة لا تقل عن 60 %".

وقال الدسوقى الذى يشغل منصب رئيس شعبة المواد العازلة أيضا لـ"الخليج 365": لدينا رؤية وخطة لتطوير قطاع العزل وننتهى منها خلال 4 أشهر وتتم بالتنسيق مع مكتب استشارى كبير ومركز تحديث الصناعة، وتستهدف شعبة المواد العازلة عرض الاستراتيجية على وزير الصناعة.

وكشف أن رؤية القطاع تشمل خطة لزيادة الصادرات بنسبة 300 % خلال 5 سنوات وبحلول 2023، والاستراتيجية سيتم الإعلان عنها عقب انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة لها والتى تشمل تحليل النتائج ووضع رؤية كاملة للقطاع، من أجل الوصول إلى مستهدفات يمكن تحقيقها وليس مجرد أرقام.