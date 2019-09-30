شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مليار ريال إجمالي قيمة الصفقات الخاصة المنفذة بالسوق السعودي خلال تسعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص – أخبار اليوم: لم يتبق للمتداولين بالسوق السعودية على انتهاء أول ثلاثة فصول في العام الحالي سوى جلسة واحدة، وهي الفصول التي شهدت كثافة وإقبال غير مسبوقين، في تنفيذ الصفقات الخاصة.

وحسب رصد لموقع "أخبار اليوم" بلغ عدد الصفقات الخاصة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 1825 صفقة، وهي أعلى رقم يتم تحقيقه خلال عام منذ بداية الإعلان عن الصفقات الخاصة بالسوق السعودي في عام 2011.

ويزيد عدد الصفقات المنفذة في التسعة أشهر الأولى من 2019 عن عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال آخر 5 سنوات قبل العام الحالي (2014 - 2018) والتي بلغت 1777 صفقة خلال السنوات الخمسة. كذلك تعادل تلك الصفقات 38% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة في السوق السعودي خلال 9 سنوات.

ووصلت قيمة الصفقات المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 44.83 مليار ريال، وهي تعادل 30% من الصفقات المنفذة خلال 9 سنوات والبالغة 150.29 مليار ريال، وتزيد عن قيمة الصفقات المنفذة خلال الثلاث سنوات السابقة (2016، 2017، 2018) والتي بلغت مجتمعة 38.77 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم التي تم تنفيذ الصفقات عليها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 1075 مليار سهم، تعادل 24% من الأسهم التي تم تنفيذ صفقات خاصة عليها خلال تسع سنوات.

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وطبقاً لتداول، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

فيما، تؤثر الصفقات الخاصة على كمية وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات.

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