شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغامدي رئيسا تنفيذيا لكريديت سويس العربية السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك كريديت سويس رسمياً عن تعيين الاستاذ خالد صالح الغامدي كرئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة في شركة كريديت سويس العربية السعودية (بانتظار الموافقات النظامية).

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه انضم الاستاذ خالد إلى كريديت سويس العربية السعودية بعد خبرة دامت أكثر من 15 عامًا في مجال أسواق رأس المال في المملكة، عمل خلالها كمستشار ومنسق للقطاع الخاص والجهات الحكومية وساهم في انجاز عدداً من طرح الأوراق المالية (IPO’s)في السوق السعودي.

وسيكون الاستاذ خالد مسؤولاً عن توسع نطاق الأعمال المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات لشركة كريديت سويس في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع أولوياتها الإستراتيجية والتزاماتها بعيدة المدى لأعمالها في المملكة.

Advertisements

زادت شركة "أرامكو" السعودية الأسبوع الماضي عدد مرتبي طرحها الأولي إلى 15 مصرفاً، مع إضافة بنوك جديدة.

وكانت "رويترز"، قد ذكرت أن "أرامكو" اختارت في الأسابيع الأخيرة 9 بنوك في القائمة النهائية، للاضطلاع بأدوار رئيسة كجهات تنسيق عالمية. وقال المصدران: إنه من المتوقع إعلان مزيد من البنوك ستقوم بأدوار ثانوية.

وقائمة البنوك التي فوضتها "أرامكو" تشمل "جيه.بي مورجان" و"جولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا" و"كريدي سويس" و"سيتي" و"مورجان ستانلي" و"إتش.إس.بي.سي".

وأكد البنك السويسري كريدي سويس منذ يونيو 2018 سعيه للحصول على رخصة كاملة للدخول إلى القطاع المصرفي بالسعودية والتي تعتبر أكبر اقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط.