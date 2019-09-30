شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة "معادن" يختار رئيس أرامكو رئيسا للشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن صدور قرار مجلس إدارتها القاضي بقبول استقالة معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (عضو غير تنفيذي، ممثل صندوق الاستثمارات العامة)؛ الذي تقدم باستقالته من المجلس بتاريخ 28 محرم 1441هـ الموافق 27 سبتمبر 2019م، وذلك لظروفه الخاصة، على أن تسري اعتباراً من تاريخ تقديمها.

كما وافق المجلس على تعيين مرشح صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان عضواً غير تنفيذي في المجلس بديلاً عن العضو المستقيل، وتعيينه أيضاً رئيساً لمجلس الإدارة على أن تبدأ عضويته اعتباراً من 29 محرم 1441هـ الموافق 28 سبتمبر 2019م وحتى انتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 24 أكتوبر2020م.

وكان قد تم تعيين الرميان رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو السعودية، وحسب وكالة بلومبرج، فإن تعيين الرميان لرئاسة "أرامكو"، يأتي ضمن استعدادات المملكة لطرح جزء من أسهم هذه الشركة للاكتتاب، مشيرة إلى أن التعيين يهدف أيضاً إلى "فصل وزارة الطاقة عن الشركة وتجنب أي تضارب في المصالح".

وكانت "أخبار اليوم" قد لخصت جزءاً من سيرة رئيس أرامكو أولا ورئيس معادن ثانيا في تقرير سابق.

وكانت تلك خطوة متوقعة، حيث وبعد تعيين المهندس خالد الفالح رئيسا لأرامكو تم تعيينه رئيسا لمعادن.

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وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد قام برفع ملكيته في "معادن" في يونيو 2018 إلى 65.44% من إجمالي رأس مال الشركة.

ووافقت هيئة السوق المالية اليوم على طلب "معادن" زيادة رأس مالها عن طريق تحويل ديون قدرها 2.986 مليار ريال.

وكانت الشركة قد تقدمت، في يوليو الماضي، بطلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة، إلى هيئة السوق المالية.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو. ولن يترتب على زيادة رأس المال أي التزامات أو مساهمات مالية على المساهمين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 243.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 517.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 370.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.155 مليار ريال في النصف المقابل من 2018.