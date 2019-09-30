شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة السعودي: التوقعات بتوفير مليون وظيفة من السياحة "ليس مبالغة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتبر وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، أن التوقعات بإيجاد مليون وظيفة للسعوديين من قطاعات السياحة "ليس بالأمر المستبعد وليس بالمبالغة".

وقال القصبي في مقابلة مع قناة العربية إن المملكة تستهدف أن تصبح واحدة من ضمن أكبر 5 دول سياحية في العالم، وأن ترتفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10% بحلول عام 2030.

وشرح أن انعكاسات قرار منح تأشيرات السياحة للزائرين من مختلف دول العالم، عبر القنصليات السعودية، ومنحها إلكترونياً وفي المطارات دون اشتراطات مسبقة للزائرين من 49 دولة بالعالم، سيكون له انعكاسات على قطاعات عدة في السياحة، وقطاعات أخرى مرتبطة بالسياحة.

Advertisements

وأشار إلى أهمية انتعاش قطاعات السياحة نفسها والتي ستولد الوظائف في الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية، وفي قطاعات أخرى مرتبطة ضمن سلسلة الإمداد للقطاع السياحي، مثل قطاعات النقل والتأمين.

كما أشار إلى أهمية تنمية القطاع السياحي، للمشاريع المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، والذين يعتمد عليهم الكثير من مناحي خدمات السياحة، مثل قطاعات الترجمة والخدمات للزائرين.

ولفت إلى أهمية تنمية قطاع الفنادق، في مختلف مناطق المملكة التي سلتقى رواجاً سياحياً مثل أبها وعسير التي شهدت افتتاح فندق مؤخراً خلال فعاليات موسم سودة عسير أخيراً.

وكانت الحكومة السعودية قد قالت إن جملة من القرارات الاقتصادية تهدف إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة من المواطنين والأجانب إلى 46.6 مليار دولار في عام 2020 من 27.9 مليار دولار في 2015.