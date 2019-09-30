شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة" تُصدر سندات دولارية بقيمة 500 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" عن قيامها بإصدار أوراق مالية رئيسية غير مضمونة "سندات" بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، اليوم الأحد، إن السندات مدتها 30 سنة، تُستحق في أكتوبر 2049 بفائدة سنوية، وكذلك عائد حتى تاريخ الاستحقاق مقدارهاما 4%.

وبحسب البيان، سيتم استخدام الإيرادات من هذا الإصدار لتسديد ديون أخرى قائمة.

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة فيتش ثبتت التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في مايو الماضي عند درجة "A" مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعكس ذلك التصنيف الروابط القوية مع الحكومة، إضافة إلى الاحتمالية العالية بتلقي "طاقة" دعماً استثنائياً في حال اقتضت الضرورة لذلك.

ومنحت الوكالة التصنيف الائتماني المستقل للشركة درجة "b"، والذي يعكس تمتعها بتدفقات مالية قوية من عملياتها في الأسواق المحلية.