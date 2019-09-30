شكرا لقرائتكم خبر عن ""أسمنت اليمامة" تنوي بيع خطوط الإنتاج القديمة بمصنعها الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت اليمامة، اليوم الأحد، عن نيتها بيع خطوط الإنتاج القديمة من 1 إلى 5 في المصنع الحالي، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 5,600 طن كلنكر يومياً.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنه تم استهلاك هذه الخطوط بالكامل دفترياً.

وقالت الشركة، بأنه لن يكون لهذا القرار أي تأثير على وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه الغير، على أن يتم الإفصاح عن الأثر المالي لاحقاً.

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وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر، في يناير 2017، إيقاف خطوط الإنتاج القديمة من رقم 1 الى رقم 5 وبطاقة إنتاجية 5,600 طن يومياً من مادة الكلنكر، نظراً لظروف السوق الحالية لسوق الاسمنت وانخفاض الطلب الحالي والتي أدت إلى ارتفاع مخزون الكلنكر للشركات

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 53.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 36.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في الربع الثاني إلى ارتفاع قيمة المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، كذلك ارتفعت الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 123.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 12.4 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.