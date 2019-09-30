شكرا لقرائتكم خبر عن "متلايف" توقع اتفاقية اندماج ملزمة مع "ولاء للتأمين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني "متلايف إيه آي جي العربي" اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة ولاء.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن كل من مجلس إدارة شركة متلايف وولاء قد توصلا إلى اتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها اقترحت شركة ولاء الاستحواذ على كامل أسهم رأس المال المُصدرة من قبل شركة متلايف عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية ودون تسديد أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة متلايف.

وتخضع هذه الصفقة لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ولوائح هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرّة، وقواعد الإدراج الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية "تداول"، ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ذات الصلة.

ونوهت ولاء للتأمين، في بيان مُنفصل، إلى أنها لا تملك أية أسهم في شركة متلايف أيه آي جي العربي، كما لا تملك شركة ولاء خيار شراء أي أسهم في شركة متلايف.

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كذلك لم تحصل ولاء على أي التزام غير قابل للإلغاء من قبل أي طرف للتصويت بالموافقة على الصفقة في الجمعية العامة غير العادية ذات الصلة.

وبحسب البيان، لا يوجد أي ترتيبات تعويض تشمل شركة ولاء للتأمين أو شركة متلايف أو أي شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة متلايف فيما يتعلق بأسهم شركة متلايف.

كما أن المستشار المالي لشركة ولاء للتأمين "الجزيرة كابيتال" غير ملزم بتقديم تأكيد يفيد بتوافر الموارد الكافية لدى شركة ولاء للتأمين لإتمام الصفقة، وذلك نظراً لأنه لن يتم سداد قيمة الصفقة أو أي جزء منها بشكل نقدي.

وتجدر الإشارة إلى أن متلايف وقعت، في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع ولاء وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

واتفقت الشركتان على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم الاندماج بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة ولاء عند اكتمال الاندماج باصدار أسهم جديدة لمساهمي الشركة مقابل كافة الأسهم المصدرة في الشركة.