شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية توقع اتفاقية مع مجلس الوزراء للتحول الرقمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجموعة الاتصالات السعودية (STC) اتفاقية تهدف إلى بناء علاقة استراتيجية بين الطرفين لتمكين التحول الرقمي وتوفير حلول وخدمات رقمية وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

ووفقاً لبيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" عليه فإنه وبحسب الاتفاقية ستقدم STC خدمات الربط الشبكي والإنترنت لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، إضافة إلى تقديم خدمات الهواتف الرقمية والتحكم بالمركبات، وخدمات الدعم والتدريب عبر ورش عمل متخصصة تشمل عرض أخر ما توصلت إليه التقنية من حلول الأمن السيبراني.

وكانت اتصالات قد أعلنت في أغسطس الماضي أن المفاوضات مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن مراجعة اتفاقيات النقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية الموقعة تم الانتهاء منها وبناءً عليه قررت الشركة عدم الاستمرار في تلك الاتفاقيات.

وحققت شركات الاتصالات السعودية الثلاثة المدرجة بالسوق السعودي (الاتصالات السعودية - اتحاد اتصالات "موبايلي" - الاتصالات المتنقلة السعودية "زين") والتي أعلنت مجتمعة عن أرباح مجمعة بالربع الثاني من العام الحالي بلغت 3.06 مليار ريال محققة بذلك نمواً بنسبة 29.6% مقارنة بأرباحها في الربع الثاني من العام 2018 والتي وصلت فيه إلى 2.33 مليار ريال، مقارنة بـ 2.95 مليار ريال في الربع الأول من العام 2019.