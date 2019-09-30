شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "البحري" تُوصي بتوزيع 0.5 ريال للسهم عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، بجلسته المعقد الخميس الماضي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 196.875 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 393.750 مليون سهم، بحصة للسهم تبلغ 0.5 ريال للسهم، وبنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم.

هذا وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الموافق 13 أكتوبر المُقبل، على أن يتم التوزيع يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر المُقبل.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بمبلغ 590.625 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال ريال للسهم الواحد والتى تمثل 15% من القيمة الإسمية.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 45.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 185.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 224.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 308.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.