شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية توافق على طلب "معادن" زيادة رأسمالها عن طريق تحويل ديون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة التعدين العربية السعودية "معادن" زيادة رأس مالها عن طريق تحويل ديون قدرها 2.986 مليار ريال.

وقالت الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأحد، إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وكانت الشركة قد تقدمت، في يوليو الماضي، بطلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة، إلى هيئة السوق المالية.

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وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو. ولن يترتب على زيادة رأس المال أي التزامات أو مساهمات مالية على المساهمين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 243.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 517.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر بالربع الثاني إلى الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لجميع المنتجات باستثناء الذهب، كذلك الانخفاض في حجم مبيعات الألومنيوم والذهب، وأيضاً لانخفاض الحصة في صافي الربح في مشروع مشترك (سامابكو) على الرغم من الزيادة في حجم مبيعات أسمدة فوسفات الأمونيا، والأمونيا، والألومينا، والمنتجات المدرفلة المسطحة، وكذلك زيادة الدخل من ودائع لأجل.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 370.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.155 مليار ريال في النصف المقابل من 2018.