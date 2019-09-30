شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 29 سبتمبر الجاري حتى 3 أكتوبر المُقبل، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعية العمومية لكل من بنك الرياض، صادرات، بالإضافة إلى صرف أرباح شركة سابك، فضلاً عن أحقية توزيع أرباح كل من المملكة القابضة، أسمنت الجنوبية، مهارة، سبكيم العالمية، وأسمنت ينبع.

وتنظر الجمعية العمومية لبنك الرياض، يوم الإثنين، الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 31 أكتوبر 2019 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30 أكتوبر 2022.

وتبدأ الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، الإثنين، توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الأول الثاني من العام 2019 بقيمة 6.6 مليار ريال، بواقع 2.2 ريال للسهم، وبما نسبته 22% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك يستحق، يوم الإثنين، توزيعات أرباح شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، عن النصف الأول لعام 2019، بقيمة 175 مليون ريال، بما يعادل 1.25 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

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وأيضاً يستحق، يوم الإثنين، توزيعات أرباح شركة المملكة القابضة، عن الربع الثالث لعام 2019، بقيمة 163.9 مليون ريال، بما يعادل 12.5 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 1.25% من القيمة الاسمية للسهم.

ويُستحق، يوم الثلاثاء، توزيعات أرباح شركة مهارة، بواقع 26.7%، عن الربع الرابع للعام المالي 2018، والربعين الأول والثاني للعام المالي 2019.

وتنظر الجمعية العمومية للشركة السعودية للصادرات الصناعية، يوم الثلاثاء، الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ الجمعية في الأول من أكتوبر 2019 حتى تاريخ 15 يونيو 2022، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

ويستحق، يوم الأربعاء، توزيعات أرباح شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 439.999 مليون ريال، بواقع 60 هللة للسهم، وبنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك يُستحق، يوم الخميس، توزيعات أرباح شركة سمنت ينبع، عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 118.125 مليون ريال، بواقع 75 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.