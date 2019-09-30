شكرا لقرائتكم خبر عن تداولات الإماراتيين بسوق أبوظبي المالي تقفز 50% في تسعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت تداولات المستثمرين الإماراتيين في سوق أبوظبي للأوراق المالية 50 % إلى 34 مليار درهم خلال أول 9 أشهر من العام الحالي.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، نظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، بالتنسيق مع سوق أبوظبي للأوراق المالية 13 و24 الحالي، محاضرتين بعنوان «أسواق المال والعوائد»، في مجلسي زاخر بمدينة العين والوثبة.

واطلع المستثمرون والجمهور على منتجات وخدمات السوق الجديدة، والدور الحيوي الذي يقوم به السوق نحو توفير فرص استثمار المدخرات والأموال يالأوراق المالية لتطوير الاقتصاد الوطني ودور السوق في حماية المستثمرين.

وبلغ إجمالي قيمة تداولات (بيع +شراء) المستثمرين الإماراتيين منذ بداية السنة حتى نهاية أغسطس نحو 34 مليار درهم مقارنة بنحو 22 مليار في القترة من العام الماضي بزيادة 50%.

وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس 3 مليارات درهم مقارنة مع 1.4 مليار في نفس الفترة من 2018 بنمو 117%.»

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ويسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية لتنويع أدواته المالية التي يقدمها للمستثمرين، بهدف تعزيز مكانة إمارة أبوظبي مركزاً للابتكار وبيئة جاذبة وشفافة للاستثمار.

وهو نهج يتزامن مع جهود تعزيز البنية التحتية للسوق وإضفاء طابع المرونة عليها بشكل أكبر من خلال توظيف أحدث التقنيات العالمية التي من شأنها تقديم أبوظبي منصة اقتصادية رائدة في المنطقة والعالم، والمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقام سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخرا بتوزيع أكثر من 25 مليار درهم أرباحاً نقدية لـ 572,774 مستثمراً مستحقاً نيابة عن الشركات المدرجة في السوق خلال العام الحالي، بزيادة في النمو تصل إلى 6.95%، مقارنة مع العام الماضي التي بلغت 23.4 مليار درهم.

ولأجل توزيع الأرباح على المستثمرين المسجلين لدى السوق إلكترونياً، وبشكل يتسم بالشفافية والسهولة، فقد عقد السوق اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي الأول من خلال المحفظة الرقمية للبنك "Payit.

وقام السوق مؤخراً بخفض حصته من عمولات التداول لتكون بذلك الأقل كلفة مقارنة مع أسواق دول المنطقة بهدف لخفض التكلفة على المستثمرين.