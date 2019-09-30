شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأوراق المالية الإماراتية تطلق خريطة طريق لتدشين استراتيجية الشمول المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، خلال اجتماعه الأخير في دبي مبادرة لإطلاق خريطة طريق ترسي أساساً لتدشين استراتيجية الهيئة للشمول المالي.

وتكفل الاستراتيجية الوصول بالخدمات والمنتجات المالية لكافة شرائح وفئات المجتمع، وبما يحقق الفكرة التي تكمن وراء المقصود بالشمول المالي وعلى وجه الخصوص تعزيز وتسهيل وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات المالية وتمكينهم من استخدامها بالشكل الصحيح، بحسب لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال المنصوري، إن استراتيجية الهيئة للشمول المالي تعمل على الوصول بخدمات ومنتجات الأوراق المالية لأكبر عدد ممكن من كافة الأفراد بدولة الإمارات من كافة الشرائح العمرية والاجتماعية والثقافية، وترتكز على توعية وتثقيف المستفيدين والمستهدفين من الخدمات والمنتجات المالية.