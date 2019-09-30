شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تعفي مواطنيها من قروض سكنية بـ 56 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعفت حكومة أبوظبي 211 مواطناً إماراتياً من سداد مستحقات القروض السكنية في الإمارة. وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" جاء الإعفاء بتوجيهات القيادة الإماراتية، يوم السبت، بمبلغ 208 ملايين درهم إماراتي، تعادل56.5 مليون دولار. وتشمل الإعفاءات "مواطنين متقاعدين وأسر مواطنين متوفين، بهدف توفير الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار الأسري".

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