شكرا لقرائتكم خبر عن ميزهو وميتسوي سوميتومو اليابانية تشاركان بإدارة طرح "أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تم ترشيح مجموعة ميزهو المالية ومجموعة ميتسوي سوميتومو المالية للمشاركة في إدارة الطرح العام الأولي الذي تخطط له أرامكو السعودية.

ويعتبر الاكتتاب العام الأولي لأرامكو هو الأكبر في العالم على الإطلاق، حيث تقدر القيمة السوقية بأكثر من تريليوني دولار، بحسب "العربية نت".

وتعد ميزهو للأوراق المالية إحدى شركات أوراق المال التابعة لمجموعة ميزهو المالية داخل وخارج اليابان، وميتسوي سوميتومو نِيكّو للأوراق المالية التابعة لمجموعة ميتسوي سوميتومو المالية هي من ستشارك في طرح الاكتتاب.

وتوجد 15 مجموعة مالية أخرى بما فيها سيتي غروب الأميركية. وتعتزم الحكومة السعودية استخدام الأموال التي سيتم جمعها عن طريق إدراج شركة أرامكو في البورصة لتطوير صناعاتها المحلية.

Advertisements

فيما يتعلق بالإدراج العالمي تدرس أرامكو الأسواق الخارجية، ولا تزال بورصة طوكيو تواصل جذب الطرح إليها مع إعطاء الأولوية القصوى لبورصتها المحلية.

ومن الصعب التنبؤ بموعد الطرح، ومن جهة أخرى، يعتمد اختيار مدير الاكتتاب الرئيسي على حسب السوق الذي ستطرح به أسهمها.

وتتنافس دول العالم على طرح أرامكو دوليا، حيث أكد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني في تصريحات له سابقة أن بلاده ستواصل تقديم مسوغات كي يكون الإدراج الجزئي لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية ببورصة لندن.

وكانت السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.