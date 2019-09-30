«نور كابيتال» تطلق منصتها الجديدة «Noor Trader»

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «نور كابيتال»، إطلاق منصتها الذكية «Noor Trader»، التي تعمل على تطوير الحلول الأكثر تطوراً لخدمة الأفراد والمؤسسات، موفرة للعملاء التداول في الأسواق المالية العالمية باستخدام أحدث التقنيات المتطورة. تم تطوير المنصة الجديدة من قبل شركة «نور اندكس» وهي الشركة المتخصصة في الابتكار التكنولوجي التابعة لمجموعة نور كابيتال الاستثمارية.

وقال عبد الله السويدي المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي في نور كابيتال: «إننا نسعى بشكل متواصل إلى تقديم تجربة فريدة للمستثمرين من خلال استخدام أحدث التقنيات ومنحهم أفضل منصات التداول وإتاحة مجموعة متنوعة ومبتكرة من المنتجات والخدمات المالية التي تتناسب مع كافة شرائح المتداولين».

وأضاف: «حرصنا على نقل متعاملينا إلى آفاق أرحب لجعل عملية التداول أسهل وأكثر مرونة وأمان. كما نهدف إلى توفير تجربة استثمارية جديدة تتيح للمستثمرين إدارة محافظهم الاستثمارية عبر الإنترنت براحة وسهولة ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم الاستثمارية».

كما تتضمن «Noor Trader» العديد من ميزات القيمة المضافة مثل التقارير التحليلية والتحليلات الفنية والرسوم البيانية والعديد من المؤشرات الفنية المتقدمة التي تساعد المستثمرين على التحكم بمعاملاتهم واتخاذ القرارات الاستثمارية الأكثر صواباً فيما يتناسب مع الإطارات الزمنية لاستثماراتهم.