شكرا لقرائتكم خبر عن «نور كابيتال» تطلق منصتها الجديدة «Noor Trader» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «نور كابيتال» تطلق منصتها الجديدة «Noor Trader»
تاريخ النشر: 30/09/2019
أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلنت «نور كابيتال»، إطلاق منصتها الذكية «Noor Trader»، التي تعمل على تطوير الحلول الأكثر تطوراً لخدمة الأفراد والمؤسسات، موفرة للعملاء التداول في الأسواق المالية العالمية باستخدام أحدث التقنيات المتطورة. تم تطوير المنصة الجديدة من قبل شركة «نور اندكس» وهي الشركة المتخصصة في الابتكار التكنولوجي التابعة لمجموعة نور كابيتال الاستثمارية.
وقال عبد الله السويدي المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي في نور كابيتال: «إننا نسعى بشكل متواصل إلى تقديم تجربة فريدة للمستثمرين من خلال استخدام أحدث التقنيات ومنحهم أفضل منصات التداول وإتاحة مجموعة متنوعة ومبتكرة من المنتجات والخدمات المالية التي تتناسب مع كافة شرائح المتداولين».
وأضاف: «حرصنا على نقل متعاملينا إلى آفاق أرحب لجعل عملية التداول أسهل وأكثر مرونة وأمان. كما نهدف إلى توفير تجربة استثمارية جديدة تتيح للمستثمرين إدارة محافظهم الاستثمارية عبر الإنترنت براحة وسهولة ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم الاستثمارية».
كما تتضمن «Noor Trader» العديد من ميزات القيمة المضافة مثل التقارير التحليلية والتحليلات الفنية والرسوم البيانية والعديد من المؤشرات الفنية المتقدمة التي تساعد المستثمرين على التحكم بمعاملاتهم واتخاذ القرارات الاستثمارية الأكثر صواباً فيما يتناسب مع الإطارات الزمنية لاستثماراتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر «نور كابيتال» تطلق منصتها الجديدة «Noor Trader» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.