شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى خلال شهر يوليو الماضى لـ4.3 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى خلال شهر يوليو الماضى، مقارنة بمعدل الإنتاج خلال شهر يوليو من العام الماضى.

كما كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى حصلت الخليج 365 على نسخة منه، أن حجم إنتاج الغاز الطبيعى بلغ 4.3 مليون طن خلال شهر يوليو من العام الجارى، مقارنة بحجم إنتاج للغاز الطبيعى خلال نفس الشهر من العام الماضى بلغ 3.8 مليون طن.

يذكر أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى قد بلغ أعلى معدلاته فى شهر سبتمبر ليصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز لأول مرة، حيث إن صناعة الغاز الطبيعى تشهد تحولات إيجابية هائلة فى مصر خلال العامين الأخيرين مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعى والتوسع فى استخدامات الغاز بالسوق المحلية بعد الاكتفاء ذاتياً من إنتاجه، وتوفير فائض للتصدير وتنمية صناعات القيمة المضافة.