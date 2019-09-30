«اتصالات» تطلق الحل السحابي «VSAAS»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت «اتصالات» أمس، عن إطلاق خدمة المتابعة والتحليل بكاميرات الفيديو «VSAAS» القائمة على السحابة الإلكترونية، بهدف تزويد الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بمنظومات رقمية متطورة تلبي احتياجاتهم الأمنية والتنظيمية.

وتعتبر هذه الخدمة الجديدة والمعروفة بـ (Video Surveillance and Analytics Solution)، حلاً مثالياً لأصحاب الأعمال، للتركيز على تنمية أعمالهم، في الوقت الذي تتكفّل فيه «اتصالات» بنشر الحل وإدارته وتقديم الدعم اللازم.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»: «يسرنا إطلاق هذا الحل المبتكر في دولة الإمارات للمتابعة والتحليل بكاميرات الفيديو؛ لتوفير الأمان على مدار الساعة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال المتابعة عن بعد والوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي، الأمر الذي يجسّد شعار «اتصالات» «ننمو معاً» والذي يعكس التزامنا بدعم هذا القطاع المحوري في الدولة؛ إذ تُولي «اتصالات»، اهتماماً خاصاً بعملائها من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعمل معهم لمساندتهم في رحلة التحول الرقمي، علاوة على مساعدتهم في إدارة أعمالهم، وزيادة الربحية والإنتاجية».

وتقدم «اتصالات» للعملاء حلاً متكاملاً لجميع مكونات خدمة المتابعة بالفيديو، بما يشمل إمكانية متابعة مقر العمل من خلال الكومبيوتر أو الهاتف المحمول.