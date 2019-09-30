الإمارات ترفع ميزانية 2020 إلى 61.5 مليار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعها رقم (40) أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وحضور كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة. كما حضر الاجتماع، عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومبارك راشد المنصوري محافظ المركزي.

استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية خلال اجتماعها التدفقات النقدية في ضوء الإيرادات التي تم تحصيلها خلال السنة المالية الجارية، والإيرادات المتوقعة عن الفترة المتبقية من السنة المالية 2019، في ضوء تحديث البيانات المالية لدى الجهات الاتحادية. وأكدت التقارير المالية أن السيولة النقدية للتدفقات تدار وفق خطة الصرف من الميزانية العامة للاتحاد، وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الصرف لكل الجهات الاتحادية لتمويل مشروعاتها، وتنفيذ برامجها، وأهدافها الاستراتيجية.

وتم خلال الاجتماع أيضاً استعراض مراحل تطور الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات المالية، حيث أشارت البيانات المالية الصادرة إلى أن حجم الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2020، زادت بنسبة (2%) عن ميزانية السنة الجارية، حيث بلغ إجمالي ميزانية عام 2019 نحو 60.3 مليار درهم.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، أهمية مواصلة العمل الجاد لتطوير وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة. وأشار سموه إلى أن القيادة الرشيدة في الدولة، توجه دائماً بضرورة تنمية الموارد المالية، واستثمارها، وإدارتها بكفاءة وفاعلية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وضمان استدامتها بما فيه خير وسعادة الأجيال القادمة.

وأوضح سموه أن وزارة المالية تواصل العمل مع كل شركائها من الجهات والهيئات الاتحادية بهدف البناء على الإنجازات التي تم تحقيقها لجهة دعم الميزانية العامة للاتحاد بعوائد إضافية من خلال إطلاق مشروعات تنموية ترسخ الاستقرار المالي في الدولة، وتدعم رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والمالية المستدامة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2020، في ضوء تحديث البيانات المالية للجهات الاتحادية، إضافة إلى مستجدات إعداد مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2020م حيث وجهت اللجنة باستكمال الإجراءات وفقاً للتعميم المالي الصادر عن وزارة المالية بهذا الشأن. وكانت وزارة المالية أصدرت التعميم المالي رقم (10) لسنة 2019 بشأن إعداد مشروع الميزانية لسنة 2020م، حيث عمدت الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية في ضوء دليل الإجراءات المالية الموحد في الحكومة الاتحادية، ومن خلال تقديم الاستشارات المالية والفنية لكل الجهات الاتحادية. ولتحقيق هذا الهدف، عقدت الوزارة مجموعة ورش عمل للجهات الاتحادية بهدف توضيح خطوات إعداد مشروع الميزانية والإجراءات المتبعة في هذا الإطار، بما ينسجم مع النظام المالي ونظام الميزانية الصفرية.

وفي هذا الإطار؛ أكد عبيد بن حميد الطاير، حرص وزارة المالية على إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2020 وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، وباتباع أعلى معايير الشفافية والانفتاح والتعاون مع الشركاء. وأشاد بالتعاون المثمر من الجهات الاتحادية ذات العلاقة لإعداد مشاريع ميزانياتها، وتحديد اعتماداتها المالية وفقاً للأهداف الاستراتيجية الموضوعة، وبما يعزز موقع الدولة الريادي على خريطة التنافسية العالمية في شتى المجالات.

وقال الوزير: «تواصل وزارة المالية سعيها لتطوير النظام المالي الاتحادي والارتقاء بمستوى خدماته بما يلبي تطلعات كل المتعاملين من مواطنين، ومقيمين، وجهات حكومية، وخاصة، بما يتماشى مع أهداف الوزارة في تأكيد ريادتها العالمية في مجال إدارة المالية العامة، ويتواءم مع أهداف رؤية الإمارات 2021 التي تستهدف أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحلول عام 2021».

واطلعت اللجنة المالية والاقتصادية في ختام اجتماعها على بعض المشروعات المستقبلية للحكومة الاتحادية، التي تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية، وتطوير الإجراءات المالية والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي بشكل عام، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة. كما ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية آخر المستجدات بشأن مشروع شركة الاتحاد للقطارات، حيث تسعى الشركة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية عبر توفير حلول إضافية لحركة الشحن والتوزيع، مع الريادة في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، عبر ربط المراكز الرئيسية للصناعة والنقل ضمن استراتيجية مستقبلية آمنة.

يشار إلى أن ميزانية السنة المالية 2019 تعتبر الأكبر في تاريخ الحكومة الاتحادية، حيث بلغت 60,3 مليار درهم، مقابل مصروفات تقديرية بالقيمة نفسها، ومن دون عجز، في تأكيد جديد على كفاءة وزارة المالية في تأدية مهامها. وقد تم تخصيص نحو 42.3% من اعتمادات الميزانية لبرامج التنمية المجتمعية، في حين تم تخصيص نسبة 17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.