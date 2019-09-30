«إكسبو 2020» يطلق برنامج الزيارات الجامعية لطلبة الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

ستتاح لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الإمارات، الفرصة للاستفادة القصوى من «إكسبو 2020 دبي» بفضل سلسلة من الجولات الملهمة والتعليمية التي ستمكنهم من اكتساب معارف ومهارات جديدة، وتأسيس صلات وعلاقات تكون عوناً لهم في حياتهم العملية.

في هذا الصدد، سيدعو برنامج إكسبو للزيارات الجامعية 140 ألف طالب جامعي مسجلين بدوام كامل في مؤسسات التعليم العالي في الدولة للاستفادة من جولات مصممة خصيصاً لهم طوال الشهور الستة التي سيستغرقها «إكسبو 2020».وتم إطلاق هذه المبادرة خلال منتدى القيادات الجامعية، الذي أقيم في منطقة الفرص داخل موقع إكسبو 2020 بحضور مسؤولين من إكسبو، وأكثر من 80 من كبار المسؤولين من الجامعات الإماراتية العامة، والخاصة، والهيئات التنظيمية، بما فيها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي. وقد أتاح هذا المنتدى الفرصة لإطلاق سلسلة من المناقشات الرامية إلى مواءمة محتوى برامج «إكسبو» مع الأهداف التعليمية للمؤسسات الجامعية.

وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي لشؤون التفاعل المجتمعي في إكسبو 2020 دبي: على مدار التاريخ، كشفت معارض إكسبو الدولية عن أحدث الاختراعات والتكنولوجيا، وأبرز المعالم العمرانية التي ألهمت ملايين الناس. وسيضمن برنامج إكسبو للزيارات الجامعية أن يتمكن شباب دولة الإمارات الموهوب والطموح من الاستفادة الكاملة من تجربة التعلم الاستثنائية هذه التي يصعب أن تتكرر. فبوجود أكثر من 190 دولة في موقع واحد، تعرض كل واحدة منها أفضل ما لديها، ستساعد الجولات التعليمية على إثارة فضول الشباب، وتحفيز أفكار جديدة، وتشجيع روابط جديدة، وإلهام شبابنا ليصبحوا قادة وصناعاً للتغيير في المستقبل.

يشمل البرنامج سبع جولات تغطي عدداً من التخصصات هي: الابتكار والتكنولوجيا؛ والتخطيط العمراني ومدن المستقبل؛ والدراسات العالمية؛ والعلم والاستدامة؛ وتخطيط وتشغيل الأحداث الضخمة؛ والتصميم والعمارة والهندسة؛ والأعمال التجارية وريادة الأعمال الحرة.