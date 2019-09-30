ارتفاع التكلفة يؤرق القطاع الخاص.. والرهان على «ملف» محمد بن راشد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:قسم الاقتصاد

يتفاءل القطاع الخاص ورجال الأعمال دائماً بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وخصوصاً عندما يتعلّق الموقف بالاقتصاد الوطني. كلمات صاحب السمو بالأمس جاءت أكثر تبشيراً بغد أفضل من اليوم.

يوم أمس قال صاحب السمو «ملفي القادم كما طرحته في رسالة الموسم سيكون الملف الاقتصادي.. بدأنا العمل على رؤية جديدة لخطة التنمية الاقتصادية الوطنية.. وسنقوم بطرح مجموعة من الأفكار والبرامج والتشريعات المحفزة للاقتصاد قريباً.. ورسالتي للجميع.. لن نقف.. لأننا في دولة الامارات لا نعرف التوقف ولا نحب الراحة».

هذه الكلمات خاطب بها صاحب السمو الاقتصاد الوطني بكامله، بالوزارات والدوائر المعنية وبالشركات والمستثمرين ورجال الأعمال، وهذا يعني الكثير للاقتصاد بكامل قطاعاته أن تفتح القيادة الملف على مصراعيه. فما هي الرؤية الجديدة لخطة التنمية الاقتصادية الوطنية؟ وما الأفكار والبرامج والتشريعات المحفزة؟

القطاع الخاص معني بذلك في وقت يشعر فيه بالهدوء الاقتصادي الذي يجتاح العالم، ولذلك تفتح ”الخليج 365” صفحاتها للاستماع للشركات ورجال الأعمال ضمن إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص للوصول إلى أفضل المقترحات التي تساهم في وضع حلول عملية على أرض الواقع لتعزيز هذه الشراكة، بما يحافظ على مكتسبات الدولة الاقتصادية، لا بل ويعززها.

وستقوم ”الخليج 365” على مدار حلقات برصد أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص والحلول المطروحة وما تقدمه الجهات الحكومية، في إطار حوار مجتمعي مفتوح يصب في صالح الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات. ومن أهم التحديات التي تجمع عليها القطاعات المختلفة ارتفاع التكلفة الأمر الذي بات يؤرق القطاع الخاص مضافاً إليه ما يتعلق بقضايا التمويل وتعزيز الصادرات وتكلفة المعيشة.

تتركز التحديات على تكاليف التشغيل والرسوم والتمويل والعمالة الماهرة وأسعار الطاقة والأراضي وتوافرها، وفق استطلاع لآراء عدد من رؤساء الشركات والمستثمرين في القطاع الخاص، والذين أعربوا عن تمتع حكومة دولة الإمارات بأفق واسع تجاه أهمية الاستماع للقطاع الخاص والتعرف الى المشكلات والتحديات التي تواجهه والعمل سريعاً على تذليلها على كافة الصعد.

وبما يمثله من عصب للاقتصاد الوطني، يعتبر القطاع المالي شريكا بحصة رئيسية من نمو الناتج المحلي، كما هو شريك لبقية القطاعات الاقتصادية في التطور والنمو. ويترقب القطاع اليوم في ظل الهدوء الاقتصادي حول العالم، محفزات لتشجع نمو الأنشطة الاقتصادية وتعزيز فرص نموه في المرحلة القادمة.

ويرى خبراء القطاع، أن الإسراع بتنفيذ قرارات ومبادرات التحفيز هو المطلب الرئيسي في الوقت الراهن فالقطاع المالي، بشرائحه المختلفة من أسواق مال ومصارف وشركات صرافة، يعكس مطالب القطاع الخاص في مواجهة ارتفاع التكلفة.

وتضمنت دفعة المبادرات التحفيزية التي أعلن عنها في الأشهر الماضية على المستوى الاتحادي والمحلي العديد من العناصر المشجعة للنمو، لكن الخبراء يعتقدون أنها لم تواكب بإيقاع التنفيذ طموح القطاع المالي وقطاعات الأعمال.

بالنسبة للقطاع المصرفي، فهو اليوم يتمتع بمستويات سيولة هي بين الأعلى منذ أعوام في الوقت الذي نرى فيه مستويات الاقتراض عند أدنى مستوياتها. وهنا يأتي مقترح اتحاد مصارف الإمارات وضع برنامج ضمان حكومي يشجع البنوك على إقراض الشركات المتوسطة والصغيرة.

وفي الوقت الذي قال فيه خبراء من قطاع الصيرفة، إن حركتهم من حركة الاقتصاد فانتعاش نمو القطاعات الأخرى يعني لهم انتعاشة موازية في النمو، لفتوا إلى أن همومهم لا تختلف كذلك في طبيعتها عن هموم القطاع الخاص بشكل عام من ارتفاع التكاليف، وطالبوا بتنظيم أكبر للعلاقات بين المؤجر والمستأجر بحيث لا يستغل المؤجر أوضاعاً معينة لرفع الإيجارات، وقالوا إن هناك تنظيماً على هذا المستوى، لكن ما زالت هناك حاجة لفرض المزيد من الضوابط على هذا المستوى.

ولفت الخبراء كذلك إلى أهمية خلق استثمار مؤسسي قوي من خلال ضخ صناديق تقاعد حكومية للسيولة في الأسواق المحلية لتعزيز نموها.

الإمارات سباقة في مبادراتها وقد حقق قطاعها المالي الصدارة على العديد من المستويات وفي رحلتها القادمة للنمو تبرز المحفزات مع التنفيذ الفعال لها سبيلاً مهماً للمزيد من التفوق والنمو.



الفنادق تراجع العائد يرهق المشغل والمالك

تسلّط ”الخليج 365” الضوء على التحديات التي تواجه مشغلي وملّاك الفنادق في القطاع الخاص في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، باعتباره من المقومات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأبرزها ارتفاع التكاليف التشغيلية وزيادة المعروض الفندقي سواء من مشغلين من القطاع الخاص أو شبه الحكومي.

واتفق عاملون في قطاع الفنادق، استطلعت ”الخليج 365” آراءهم، أن المنشآت الفندقية بمختلف أنواعها تشهد ارتفاعاً كبيراً في التكاليف التشغيلية التي تتضمن عدداً من البنود أبرزها تكاليف الخدمات التي تشكل جزءاً كبيراً من المصاريف، وتكاليف التزام الفنادق بالمعايير والأنظمة الحديثة من أنظمة الأمن والأمان والصيانة وغيرها.

كما تعتبر تكاليف الموظفين والعاملين في المنشآت الفندقية من التحديات المهمة، لاسيما أن القطاع يتطلب توظيف عدد كبير من الأشخاص الذين يديرون عمليات المنشآت، من المديرين حتى موظفي الخدمة. كما جاءت منافسة الشركات شبه الحكومية لتشكل أبرز التحديات التي تواجه مشغلي وملاك الفنادق في القطاع الخاص، لاسيما أن عدداً من هذه الشركات، رفدت السوق بالآلاف من الوحدات الفندقية التي رفعت مستويات المعروض في دبي تحديداً، الأمر الذي زاد من حدة المنافسة بين المنشآت الفندقية، وبالتالي تراجع أسعار الغرف وانخفاض العائد، وتراجع عوائد الاستثمار في القطاع.

ويرى عاملون في القطاع أنه من الضروري على الحكومة توفير محفزات جديدة للقطاع، منها إعادة النظر في الرسوم والرخص المفروضة على قطاع الضيافة، وربما تخفيضها أو إعادة النظر في عدد الرخص الممنوحة وتكلفتها، إضافة إلى دراسة زيادة مدة تأشيرات العاملين في قطاع الضيافة، من أجل تخفيض التكاليف وتأسيس لجنة متخصصة لدراسة ومتابعة أداء قطاع الفنادق، من خلال متابعة المشاريع الفندقية قيد التطوير، ودراسة حاجة السوق من المنشآت الفندقية الجديدة، إضافة إلى رصد التحديات الداخلية التي تواجه القطاع، لاسيما أن دخول الوحدات الفندقية الجديدة، يعتبر أكبر تحد للفنادق القائمة في السوق.



الصناعة الطاقة والأراضي والتمويل الهم الأكبر

تنبع أهمية القطاع الصناعي في الإمارات من كونه الاستثمار طويل الأجل والقادر على صناعة تنمية مبنية على أسس استثمارية صحيحة، تمكن الدولة من استثمار ثرواتها الطبيعية للتصنيع للسوق المحلي والتصدير في ذات الوقت.

تتمتع الصناعة الإماراتية بميزات أهمها الثروة النفطية التي تمثل نقطة لتطوير سلسلة صناعية طويلة، تتمثل في صناعة البتروكيماويات لمستخرجات أهمها: صناعة البلاستيك والأسمدة والدهانات وغيرها، والتي ترفد قطاع الإنشاءات، على سبيل المثال، بمكونات أساسية في المشروعات، كما باتت صناعة الألمنيوم والحديد والزجاج الإماراتية ضمن الصناعات الأشهر في الدولة.

وتتمحور تحديات القطاع الخاص الصناعي في توفير أسعار الطاقة والأراضي الصناعية والتمويل طويل الأجل باشتراطات مرنة تمكن القطاع من مواصلة الاستثمار والمنافسة.

وتدور أبرز مقترحات العاملين بالقطاع الخاص الصناعي حول ضرورة تفضيل المنتج الوطني في مشاريع البنية التحتية، عبر تفضيله على المنتج المستورد، طالما توافرت فيه جميع اشتراطات الجودة، بالإضافة إلى ضرورة خفض رسوم التراخيص.

وتطالب الشركات الخاصة العاملة بالقطاع بتقديم حوافز للمستثمرين الصناعيين المساهمين في دعم استراتيجيات الدولة المتعلقة بصناعات الأغذية والمشروبات والتي تساهم في توفير الأمن الغذائي للدولة والصناعات التي تساهم في توفير أكبر فرص توظيف في السوق المحلي أو الصناعات الحيوية المتعلقة بقطاعات مهمة وذات قدرة عالية على اختراق الأسواق الخارجية والتي من أبرزها صناعة الألمنيوم والحديد والبتروكيماويات. وتركز الشركات الخاصة في القطاع الصناعي على ضرورة مراجعة التكاليف المتعلقة باستقطاب العمالة والرسوم الخاصة بها، بالإضافة إلى تكاليف سكن العمالة لاسيما في المناطق الصناعية المتخصصة.

ويسعى المصنعون إلى إطلاق حكومة الإمارات لبرامج تحفيزية تتعلق بالترويج للمنتج الوطني وتفعيل المعاملة بالمثل تجاه الرسوم وغيرها من الإجراءات لدعم المنتج الوطني في الأسواق الخارجية، عبر تفعيل اتفاقيات التجارة البينية والإعفاء من الرسوم.

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العقارعلى الدوائر سباق الزمن

ركز العاملون في القطاع العقاري الخاص على مطالب ومحاور عدة، من شأنها أن ترتقي بدوره ومساهمته في دفع عجلة الاقتصاد الوطني للمرحلة المقبلة، وتحقيق أهداف المسيرة التنموية المستقبلية التي توليها القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً وواسعاً في كل المحافل والأحداث، بل وتعود لتذكر بها بشكل دوري شتى أفراد فريق العمل في الدوائر والجهات الرسمية، وتحثهم على العمل والاجتهاد والابتكار لتحقيق الأفكار والأهداف المعلن عنها والدخول في سباق مع الزمن للحاق بركب المدن الأفضل والأكثر تميزاً في استقطاب الشركات ورؤوس الأموال والسكان والسياح.

وطالب القطاع العقاري الخاص الحكومة والهيئات والدوائر الرسمية بتكثيف الجهود في ما بينها لتذليل التحديات والعقبات أمام العاملين فيه لمضاعفة حضوره مرات عدة في مجالاته المتخصصة بعيداً عن المنافسة غير العادلة، وتجسيد معنى الاختصاص في العمل وتوزيع المهام بشكل عادل، مع إعطاء لكل ذي دور دوره، ومع رفع هامش الامتيازات للشركات الخاصة أسوة بالحكومية وشبه الحكومية كالامتيازات البنكية وحلول تملك الأراضي الاستثمارية، وتأسيس شراكة خاصة مع هذا القطاع في اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة وتنظيم إصدار القوانين وتوضيحها.

وفي ما يتعلق بمعادلة العرض والطلب في السوق العقاري المحلي، لفت العاملون في القطاع الخاص إلى ضرورة المباشرة بوضع خطة حاسمة لزيادة عدد السكان إلى أكثر من 5 ملايين نسمة على مستوى إمارة دبي على سبيل المثال للسنوات الثلاث المقبلة لتفادي الوقوع في معضلة قد يصعب حلها في ما بعد، وهي من أبرز أهداف «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو الأمر الذي يتطلب إسراع اللجنة في البدء بتنفيذ المهام والاستحقاقات المطلوبة منها.



آل صالح: شراكة القطاعين تدعم الملف الاقتصادي





أكد المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي عبد الرحمن صالح آل صالح، حرص الدائرة على الاستجابة دائماً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى دعم الملف الاقتصادي للدولة من خلال رؤية جديدة لسموّه لتحفيز التنمية الاقتصادية الوطنية تشمل مجموعة من الأفكار والبرامج والتشريعات المحفزة للاقتصاد.

وأشار آل صالح إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بوصفها أحد المحركات الدافعة لعجلات الاقتصاد، نظراً للنجاحات الملحوظة التي حققتها في مختلف اقتصادات العالم التي اعتمدتها نموذجاً للتنمية المستدامة التي لا تعرف التوقف، قائلًا إن دائرة المالية انتهت من وضع السياسة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لحكومة دبي، وبدأت العمل على إعداد إطار الشراكة على مستوى الإمارة، وذلك بالاستناد إلى القانون رقم 22 للعام 2015، بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.