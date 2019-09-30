7.7 مليون فقط تداولات «جي إف إتش»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.63% عند مستوى 2780.54 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات العقار والبنوك والسلع والنقل والاستثمار.

شهد السوق تداول 47.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 42.6 مليون درهم، نفذت من خلال 889 صفقة، وجرى تداول أسهم 34 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 18 شركة.

وتصدر سهم «جي إف إتش» التداولات بقيمة 7.7 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.03% مغلقاً عند 0.884 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة قيمتها 7.4 مليون درهم، ونزل بنسبة 0.64% ليغلق عند 4.63 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بتداولات وصلت إلى 5 ملايين درهم، وانخفض بنسبة 0.95% مغلقاً عند 5.24 درهم. وكان أكبر الرابحين في سوق دبي، سهم «المدينة للتمويل»، مرتفعاً بنسبة 8.91% وأغلق عند 0.22 درهم، تلاه سهم «السلام السوادن»، وزاد بنسبة 4.63% ليغلق عند 1.13 درهم، ثم سهم «أملاك»، وصعد بنسبة 3.07% إلى 0.302 درهم.

وبالعكس، نزل سهم «الصفوة مباشر» - مساهمة خاصة، بنسبة 9.65% مغلقاً عند 0.23 درهم، تلاه سهم «الخليج للملاحة»، متراجعاً بنسبة 2.71% إلى 0.719 درهم، ثم «السلام القابضة»، بنزوله 2.38% إلى 0.41 درهم.