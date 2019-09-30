شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة دولار تربك الشارع اللبناني.. ومحتجون يقطعون الطرق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انعكست تداعيات أزمة شح الدولار في السوق اللبنانية وارتفاع مستوى سعر صرفه إلى أعلى مستوياته منذ سنوات (أكثر من 1600 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد)، على مختلف القطاعات التي تعلن تباعاً الإضراب، إذ بدأت بمحطات المحروقات ووصلت إلى أصحاب المولدات ومن ثم محال الحلوى، فيما دقت قطاعات أخرى ناقوس الخطر أبرزها المطاحن وصناعة الأدوية وغيرها، ونظم المجتمع المدني أمس الأحد تظاهرة؛ احتجاجاً على الوضع القائم.

وفيما تتجه الأنظار إلى الحلول التي يفترض أن يحملها الأسبوع المقبل بعد إعلان حاكم مصرف لبنان عن توجهه لإصدار تعميم ينظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأمريكي،

قطع محتجون على تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان أمس الأحد عدداً من الطرق في مناطق شرق وجنوب البلاد.

وانتقل عدد من المعتصمين، الذين تجمعوا قبل ظهر الأحد في وسط بيروت، إلى عدد من شوارع العاصمة وقاموا بإغلاقها بالإطارات المشتعلة، وأعادت القوى الأمنية فتحها ليقطعوها من جديد، وتعيد القوى الأمنية فتحها.

يذكر أن الوضع الاقتصادي في لبنان سيئ ولم يتجاوز النمو الاقتصادي 1% في العام الماضي، ومن المتوقع أن يحافظ على هذه النسبة خلال العام الحالي، وكان قد تم تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الليرة اللبنانية منذ عام 1999 على 1507٫5 ليرة للدولار، بينما ارتفع منذ حوالي الشهر إذ وصل في اليومين الماضيين إلى 1630 ليرة مقابل الدولار ما أثار القلق والخوف لدى اللبنانيين.

وقالت مصادر مصرفية إن المصرف المركزي استشعر منذ مدة وجود مخطط تضطلع به شبكة منظمة، تقدم على عمليات غير سليمة لسحب الدولارات وتحويلها إلى سوريا.