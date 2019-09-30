ماكلوخلين يفوز بجائزة إنجاز العمر من «جوائز الشرق الأوسط للضيافة»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
فاز كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، بجائزة إنجاز العمر خلال الدورة السنوية الثامنة لحفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للضيافة (MEHA) الذي أقيم مؤخراً في فندق ذا ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، بالتزامن مع انعقاد النسخة العشرين من معرض الفنادق في دبي.
قام بتقديم الجوائز جيرالد لولس، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة جميرا، رئيس مجلس التجارة والسفر العالمي، الحائز جائزة العام الماضي. وأعرب ماكلوخلين عن سعادته بتلقي الجائزة التي أهداها إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، الذي كان لدعمه بالغ الأثر في نجاح السوق الحرة وتطورها منذ انطلاقتها، وإلى فريق عمل السوق.
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