مطار الشارقة.. الأول في المنطقة والرابع عالمياً في الالتزام بالمواعيد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

حقق مطار الشارقة إنجازاً نوعياً وتصدّر مطارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحل بالمركز الرابع عالمياً، والأول بالمنطقة، في دقة الإنجاز والالتزام بالمواعيد، بحسب بيانات «او اي جي»، المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، التي أشارت إلى أن نسبة الدقة في مواعيد إقلاع الرحلات من مطار الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 91.1% الأمر الذي يعتبر إنجازاً محلياً، ودولياً.

ويأتي هذا الإنجاز كإحدى ثمار استراتيجية هيئة مطار الشارقة الدولي التي تهدف إلى تعزيز تنافسية المطار على المستويين الإقليمي والعالمي، وتحسين تجربة المسافرين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات نمو الحركة الجوية، وأعداد المسافرين والرحلات، حيث ازداد عدد المسافرين بنسبة 15.25% مقارنة مع النصف الأول من 2018.

كما نمت نسبة أعداد المسافرين بنسبة 9% في شهر أغسطس/‏ آب الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018، بسبب ارتفاع أعداد المسافرين خلال موسم الحج، وعيد الأضحى، وانتهاء الإجازات الصيفية، الأمر الذي يعكس قدرة ‎المطار على مواصلة أدائه الإيجابي، والمضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في المجالات كافة.

وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن الوصول إلى هذا المستوى العالمي في دقة مواعيد الرحلات، يرجع بالدرجة الأولى إلى الإجراءات الاستثنائية التي يتبعها مطار الشارقة بالتعاون مع الشركاء، إضافة إلى تسخيره للتكنولوجيا والخدمات الذكية في زيادة انسيابية الحركة عبر المطار حتى في أوقات الذروة، من خلال مضاعفة جهود الابتكار والتميّز التي تليق بريادة إمارة الشارقة، وتعزيز قدراتها التنافسية في المجالات كافة، وتحرص على استمرار الجهود من أجل تطوير الخدمات، وتسريع الإجراءات، وإسعاد المتعاملين والمسافرين.

ويواصل مطار الشارقة عملياته التوسعية بهدف مواكبة نمو الطلب على السفر، إذ اعتمد مشروع التوسعة الجديد الذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 20 مليون مسافر بحلول 2025 وبتكلفة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار درهم، حيث سيشكل المشروع عند الانتهاء منه إضافة مهمة ونوعية للمطار بشكل خاص، ولقطاع الطيران في إمارة الشارقة، وفي دولة الإمارات بشكل عام، كما دشن المطار العديد من الخدمات الذكية، ومن أهمها البوابات الذكية التي تتيح إنجاز إجراء مراقبة الجوازات، وتمكين المسافرين من تخليص معاملاتهم بسرعة أكبر، وعدم الوقوف لفترة أطول للتدقيق وختم الجوازات.