دبي تستقطب 46.6 مليار استثمارات أجنبية

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كشف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي سجلت نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من 2019، إذ بلغت رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية المُعلنَة في تلك الفترة 46.6 مليار درهم، بنمو قدره 135% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار» التابع ل «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي.

وقال سموه: التنمية المستمرة ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الاستثمار، والتي تسير وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمستقبل، نجني ثمارها إنجازات تشهد بنجاح السياسات الاقتصادية للإمارة والمُصممة بأسلوب يخدم أهدافنا الاستراتيجية ويراعي مصالح شركائنا ويضمن نجاحهم.

لفت سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى ان تصدّر دبي الترتيب الثالث بين مدن العالم الجاذبة للاستثمار، ما هو إلا شهادة على نجاح سياساتنا الاقتصادية وإنجاز جديد يعكس التطور الإيجابي لبيئتنا الاستثمارية بصورة خاصة وللمشهد الاقتصادي في الإمارة بصورة عامة.

ولفت سموه إلى أن الروابط القوية التي طالما جمعت بين دبي وجمهور المستثمرين سواء من داخل الدولة أو خارجها تُعدّ من الأعمدة التي يرتكز عليها بنيانها الاستثماري، وهي تمهد لمزيد من النجاح الذي يشارك في إرساء أسسه وحصد ثماره القطاعان الحكومي والخاص، وقال سموه: علاقاتنا المتميزة مع مجتمع المستثمرين المحلي والعالمي ضمانة تدعم طموحاتنا لمزيد من النجاحات المشتركة.

وكان مؤشر فايننشال تايمز «إف دي آي ماركتس»، الذي يسجل بيانات تدفقات رأس المال ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم، قد أورد دبي في المرتبة الثالثة عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث تدفقات رؤوس الأموال وعدد المشروعات الاستثمارية الجديدة، لتواصل دبي تقدمها خلال النصف الأول من العام 2019 في تصنيف المدن الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، وتأكيد مكانتها كبيئة استثمار عالمية، تواكب تطلعات المستثمرين وتحولات التكنولوجيا وطموحات رواد الأعمال والمبتكرين في المنطقة والعالم.

وحققت دبي تقدماً ملحوظاً في جذب مشاريع التكنولوجيا المتقدمة والمواهب المتخصصة، إذ تشير بيانات «مرصد دبي للاستثمار» إلى نمو نسبة المشروعات التي تستخدم التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة، إذ بلغت 47% من إجمالي المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من 2019، بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار» والتصنيف المُعتمَد عالمياً من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

وجاءت مشروعات التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة في صدارة المشروعات التي تخلق الوظائف الجديدة بحصة بلغت 48٪ من إجمالي 24 ألف و294 وظيفة جديدة استحدثتها مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من 2019.

وحافظت دبي على تصنيفها في المركز التاسع عالمياً على صعيد خلق فرص عمل جديدة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب مؤشر «إف دي آي ماركتس»، بما يعزز من مكانتها كإحدى الوجهات العالمية الأكثر جاذبية للمواهب الواعدة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بوضع الأطر التشريعية التي تعزز دور المواهب في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار في إمارة دبي ودولة الإمارات.

بيئة متطورة

أكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، أن حفاظ إمارة دبي على موقعها المتقدم بين أفضل المدن الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الخمس الماضية يعكس تنوع الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية بالإمارة، وهو ما توضحه نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في النصف الأول لعام 2019، التي تعكس تنافسية ومرونة اقتصاد دبي في مواجهة ما يشهده العالم من تحولات وتحديات اقتصادية أثرت سلباً على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في السنوات الأخيرة.

وأكد القمزي أن صعود دبي في المؤشرات العالمية يعزز تنامي ثقة مجتمع الاستثمار العالمي في بيئة الاستثمار المتطورة في الإمارة، في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبفضل المتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي عززت من جاهزية دبي وجاذبيتها لتصبح الوجهة المفضلة لنمو وتوسّع الشركات العالمية والناشئة من مختلف أنحاء العام.

جاهزية بيئة

أشار فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إلى أن النتائج القياسية التي تواصل إمارة دبي تحقيقها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تأتي في إطار توقعات مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بعد أن استقطبت الإمارة خلال العام الماضي تدفقات تاريخية هي الأعلى من منذ عشر سنوات. ولفت القرقاوي إلى أن مشروعات الاستثمار الأجنبي تتميز بتوجيه رؤوس الأموال والتكنولوجيا والمواهب إلى القدرات الإنتاجية والتشغيلية، ويعبّر اختيار إمارة دبي كموقع مفضل للاستثمار، عن مدى جاهزية بيئة الاستثمار في الإمارة التي تزخر بفرص واعدة تدعم خطط النمو والتوسع للشركات العالمية

والناشئة كمدينة المستقبل الذكية والمستدامة وبوابة للتوسع إلى الأسواق الإقليمية الواعدة ومركز عالمي للمواهب والابتكار وريادة الأعمال.

النصف الأول

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أكد القرقاوي أن بيانات «مرصد دبيللاستثمار» تؤكد نجاح اقتصاد دبي المتنوّع في خلق فرص استثمارية جديدة على صعيد مشروعات الاستثمار الاستراتيجية التي تعكس نمو وتوسع الشركات العالمية في إمارة دبي، حيث تشير بيانات «مرصد دبي للاستثمار» إلى أن عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارة بلغت 257 مشروعاً في النصف الأول من 2019، توزعت بنسبة 61% للمشروعات الجديدة و27% مشروعات أنواع الاستثمار الجديد، و6% لمشروعات إعادة استثمار، و5% لمشروعات عمليات الدمج والاستحواذ، و1% للمشاريع المشتركة الجديدة، بينما شكّلت المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية 62% من إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في النصف الأول من 2019.

وتشير بيانات دول المصدر إلى مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية للصدارة في تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بنسبة 34%، في حين صعدت الصين إلى المرتبة الثانية بنسبة 28% وتلتها والمملكة المتحدة في المركز الثالث بنسبة 11%، ثم فرنسا في المركز الرابع بنسبة 5% وسنغافورة في المركز الخامس بنسبة 5%. ومثلت

الدول الخمس مجتمعة نسبة 83% من إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي في النصف الأول من 2019.

صفقات كبرى

وأكد القرقاوي أن الصفقات الاستثمارية الكبرى التي شهدتها إمارة دبي في النصف الأول تؤكد نجاح الإمارة في توفير بيئة استثمار تتمتع بالمقومات والمزايا الاستراتيجية والنسبية التي تعزز نجاح الصفقات والمشروعات الاستثمارية الكبرى، حيث تقدر قيمة الاستثمار في صفقتي استحواذ شركة التكنولوجيا العالمية أوبر، التي استحوذت على «كريم» واحدة من الشركات الرائدة في مجال النقل في دبي واستثمار شركة ماستركارد العالمية في شركة «نتورك إنترناشيونال»، إحدى الشركات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، بحوالي 13 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولفت القرقاوي إلى أن إمارة دبي تعمل على خلق فرص جديدة للنمو والشراكة والابتكار للشركات العالمية، مشيراً إلى أن النصف الأول من عام 2019 شهد إطلاق مشروعين استثماريين كبيرين من الصين، حيث تستثمر مجموعة «تشجيانج شاينا كوموديتيز جروب» في «سوق التجار» الجديد المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية. كذلك أعلنت شركة «شاينا كو أوب جروب» عن الاستثمار في إنشاء مصنع جديد لتصنيع المواد الغذائية في دبي، وسيصل إجمالي الاستثمار لكلا المشروعين إلى حوالي 12.5 مليار درهم، بما يعزز مكانة دبي كنقطة انطلاق للتوسّع في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويبرز دورها كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي.

وأشار القرقاوي إلى أن بيانات «مرصد دبي للاستثمار» تشير إلى زيادة نشاط إعادة الاستثمار من قبل الشركات العالمية في مشروعات نوعية مثل مشروع المقر الرئيسي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط، لبنك «إتش إس بي سي»، باستثمارات تبلغ 918 مليون درهم. ومشروع إنشاء أول منشأة لتحليل الهيدروجين بالطاقة الشمسية في المنطقة لشركة سيمنز الألمانية باستثمارات تبلغ 248 مليون درهم. كذلك مشروع إنشاء فندق دبليو بالم لماريوت الأمريكية، باستثمارات تبلغ 745 مليون درهم ومشروع إنشاء مركز تدريب لشركة «بي إم دبليو» الألمانية باستثمارات تبلغ 29 مليون درهم.

مدينة المستقبل

أوضح القرقاوي أن نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي سوف تلقي الضوء على الاتجاهات التي تشكل مسار النمو المستقبلي لتدفقات الاستثمار إلى الإمارة، في إطار فعاليات «أسبوع دبي للاستثمار» الذي يُعقد حتى 3 أكتوبر 2019، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، تحت شعار «الاستثمار في مدينة المستقبل».

ويتضمن برنامج الفعاليات «منتدى الجاهزية للاستثمار»، المتخصص في بناء قدرات العاملين في مجال ترويج الاستثمار بإمارة دبي، ومنتدى «الاستثمار المؤثر في التنمية»، الذي يُعقد بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، ويناقش فرص الاستثمار المؤسسي في ريادة الأعمال والابتكار في مدينة المستقبل، و«منتدى سياسات الاستثمار» الذي يُعقد بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ويناقش الاستثمار في بيئة المواهب في إمارة دبي وسياسات تطوير واستقطاب المواهب المستقبلية. كذلك يتضمن البرنامج عرض فرص الاستثمار القطاعية، حيث تنظم هيئة الصحة بدبي منتدى «أضواء على فرص الاستثمار في الرعاية الصحية»، وينظم مركز دبي للسلع المتعددة منتدى «أضواء على فرص الاستثمار في التجارة» الذي يستعرض أهم فرص الاستثمار للشركات الصينية في ضوء الاستراتيجيات الحكومية والاتجاهات العالمية.

ومن المقرر أن تُفتتح فعاليات «أسبوع دبي للاستثمار» اليوم في جميرا أبراج الإمارات، بحضور القيادات الحكومية وعدد من الوفود الدولية المشاركة من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا والصين والهند والقيادات التنفيذية للشركات العالمية ورواد الأعمال وخبراء الاستثمار.



صناديق عالمية تتطلع للتواجد بالسوق المحلي

قال فهد القرقاوي، إن هناك وعياً عاماً على المستوى الدولي أن دبي توفر نوعيات خاصة من الشركات التي يمكن أن تنطلق عالميا، وبالتالي فإن هناك تركيزاً من شركات كبرى على صفقات الاستحواذ الكبيرة التي شهدتها دبي خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الاستحواذات هي استثمار في الاقتصاد المحلي.

وكشف القرقاوي عن مناقشات جرت مع صناديق استثمار عالمية تتطلع للتواجد في السوق المحلي بما يمكن من إنجاز استحواذات ناجحة أخرى، وبحث الفرص الممكنة، مشيراً إلى أن هذا التحول يطلق نوعاً جديداً من الشركات في دبي والتي تنظر إلى السوق المحلي باعتباره فرصة خصوصاً أنه مدخل لسوق يزيد عدد المستهلكين فيه على 2.2 مليار نسمة في الهند وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن تطور البنية التحتية في دبي واكبه تطور آخر في البنية التحتية الرقمية لمدينة دبي التي توفر مزايا وخدمات متطورة ليس لها مثيل، خصوصاً مع تاريخ كبير لدبي كمنصة لقطاع الخدمات في المنطقة والعالم، مشيرا الى أن جاهزية دبي هي جانب مهم أيضا حيث إنها تعتبر ملاذاً آمناً ومستقراً للاستثمارات خصوصاً عندما يمر العالم بأزمة اقتصادية.

وقال إن دبي حددت إطاراً عاماً للمشروعات التي تخدم اقتصادها، ومن بينها الصناعة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الإسلامي، مشيرا الى مستوى جاهزية دبي العالي للمستقبل، خصوصاً أنها تقدم بيئة محفزة للأعمال والتجارة.