«بيت.كوم»: مدير مبيعات وتنفيذي تسويق الأكثر بحثاً بين أصحاب العمل في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشف الاستبيان الجديد الذي أجراه «بيت.كوم»، بالتعاون مع «يوجوف»، عن أن مناصب مدير المبيعات (30%)، وتنفيذي المبيعات (28%)، وتنفيذي التسويق (21%)، هي أكثر المناصب طلباً من قبل أصحاب العمل في الإمارات في الربع الرابع من العام، يليها المدير الإداري ومندوب خدمة العملاء (كلاهما بنسبة 19%)، ومناصب مدير التسويق، ومدير المشاريع، وخبير الموارد البشرية، واختصاصي العلاقات العامة، ومدير الموارد البشرية (بنسبة 16% لجميعها). وذكر أكثر من ثلث المجيبين (36%) في الإمارات، أنهم يبحثون عن المرشحين من ذوي الخبرة في مجال التسويق والمبيعات، فيما يبحث 30% من المجيبين عن مرشحين بخبرة متوسطة و29% عن خبرة في المستوى الإداري. وفي ما يتعلق بأكثر المهارات طلباً في الإمارات، فقد شملت: مهارات التواصل الجيد باللغتين الإنجليزية والعربية (46%)، والعمل ضمن فريق (38%)، والعمل تحت الضغط (38%)، والقدرة على التواصل باللغة الإنجليزية فقط (36%)، والقدرة على مواجهة تحديات جديدة (35%).

وبرزت شهادة إدارة الأعمال (24%) والهندسة (24%) كأكثر المؤهلات الأكاديمية طلباً من قبل أصحاب العمل في الإمارات.