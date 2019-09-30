نمو قطاع اليخوت الفارهة في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موناكو: ”الخليج 365”

استعرضت أبوظبي ودبي إمكاناتهما السياحية في معرض موناكو لليخوت والذي أقيم بين 25 و28 الجاري على سواحل الإمارة، ويعد الأكبر من نوعه في أوروبا.

اختتمت مراسي «بي آند أو»، التابعة لموانئ دبي العالمية، مشاركة ناجحة في المعرض حيث استعرضت المكانة المرموقة لدبي كوجهة متنامية ومرغوبة من قبل مجتمع اليخوت العالمي وعشاق اليخوت الفارهة وقطاع سياحة الترفيه عموماً. واستقطبت مشاركة الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها اهتماماً واسعاً من زوار وقادة الأعمال في قطاع سياحة الترفيه في المعرض الذي يعقد سنوياً في بورت هيركوليس.

وخلال اللقاء الصباحي للإمارات والذي استضافه جناح دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، ضمن فعاليات معرض موناكو، أعلن محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، أن دبي ستستضيف اجتماع المجلس العالمي لجمعيات الصناعات البحرية، إيكوميا، المؤتمر العالمي المختص بالمراسي وذلك في أكتوبر من عام 2020. وأكد المعلم أن دبي - بوصفها المدينة المضيفة لمعرض إكسبو العالمي 2020، والعاصمة البحرية للمنطقة، تتمتع بموقع متقدم لجذب عشاق الإبحار واليخوت في العالم استعداداً للحدث العالمي.

وأشار المعلّم في كلمته إلى خطط دولة الإمارات العربية المتحدة لسلسلة من الفعاليات والمؤتمرات خلال فصل الشتاء المقبل بما في ذلك معرض أبوظبي للقوارب ومؤتمر الشرق الأوسط لليخوت خلال شهر نوفمبر، تليها قمة دبي العالمية لليخوت في دبي في مارس بالتزامن مع معرض دبي للقوارب 2020. هذه الجهود المشتركة هدفها جذب المزيد من اليخوت الفخمة المحلية والأجنبية إلى منطقة الخليج للاستمتاع بوجهات متعددة على سواحل الإمارات. وشاركت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في المعرض للمرة الأولى إلى جانب دائرة النقل - أبوظبي وشركة أبوظبي لبناء السفن. وكانت الدائرة الراعي الرسمي لصالة القباطنة والأطقم، وعملت من خلال المعرض على استعراض إمكانات وقدرات أبوظبي كوجهة مميزة لليخوت الفاخرة عبر أحدث منتجاتها وخدماتها لأبرز اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال. كما سلطت الدائرة الضوء على آخر التحسينات التي طرأت على تشريعات الإبحار والتي تتضمن تمديد تصاريح الرحلات البحرية من 21 يوماً إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى تصاريح التأجير والجوازات والجمارك في المرافئ.

وقال علي حسن الشيبة المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في الدائرة: «يحظى معرض موناكو لليخوت بمكانة مرموقة في مجال صناعة اليخوت، ويعد ملتقى لأبرز قادة القطاع، ومن ثمّ فنحن فخورون بمشاركتنا في هذا الحدث العالمي، بما يدفع جهودنا لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية متقدمة، انطلاقاً من مرافقها عالمية المستوى لليخوت الفاخرة، وفعالياتها المتنوعة إلى جزرها الطبيعية المذهلة، ونتطلع إلى استقطاب المزيد من مالكي اليخوت والبحّارة إلى العاصمة».