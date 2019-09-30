«الاقتصاد» تبحث العلاقات مع ولاية ألاباما



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، لقاء ثنائياً مع جريج كانفيلد، وزير التجارة بولاية ألاباما الأمريكية. تناول اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية مع استعراض فرص الشراكات في قطاعات البحوث العلمية والتطوير، وحاضنات الابتكار، والصناعات التكنولوجية الحديثة.

واتفق الجانبان على أن قطاعات مثل الرعاية الصحية والطاقة المتجددة وحلول المياه والتقنيات الزراعية المتقدمة، تحمل العديد من الفرص المطروحة للاستثمار أمام الشركات من الجانبين، وبما يخدم التوجهات التنموية للطرفين.

جاء ذلك خلال استقبال آل صالح لوفد رفيع المستوى من ولاية ألاباما الأمريكية في مقر الوزارة بدبي، وحضر اللقاء فيليب فرين، القنصل العام الأمريكي لدى الدولة، وعبدالله الحمادي مدير إدارة السياحة في الوزارة، وعدد من مسؤولي الجانبين.