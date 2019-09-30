فريق عمل مشترك لتنظيم تجارة المواد البترولية في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بتوجيه من المجلس التنفيذي لإمارة دبي وإشراف «المجلس الأعلى للطاقة»، عُقد الاجتماع الأول للجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي، وشُكّل خلاله فريق عمل مشترك يهدف إلى سن المبادئ التوجيهية لتنظيم قطاع تجارة المواد البترولية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق المحلي وتنظيم وحماية الاقتصاد المحلي، ومواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركات الوطنية من جراء الأنشطة غير المشروعة في السوق بإمارة دبي.

وتم تشكيل اللجنة التنظيمية الجديدة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لعام 2019 الصادر عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. ويترأس اللجنة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، في حين يشغل برهان الهاشمي، المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والعالمية في مجموعة «اينوك»، منصب نائب رئيس اللجنة، وذلك ضمن مشاركة المجموعة كجهة اختصاصية.

وبموجب قرار سمو ولي عهد إمارة دبي ورئيس المجلس التنفيذي، تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الطاقة والصناعة؛ وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية؛ والمجلس الأعلى للطاقة؛ وشرطة دبي؛ والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي؛ وبلدية دبي؛ وهيئة الطرق والمواصلات؛ ودائرة التنمية الاقتصادية؛ ودائرة جمارك دبي؛ وغرفة تجارة وصناعة دبي؛ ومؤسسة دبي للبترول؛ وشركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك»؛ ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وسلطة مدينة دبي الملاحية.

وستعمل اللجنة على تسهيل معاملات إصدار تراخيص تداول المواد البترولية في إمارة دبي، ووضع معايير للرقابة القضائية على تداول المواد البترولية في دبي، والحصول على موافقة وزارة العدل الإماراتية عليها بالتنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات، وذلك بهدف وضع الضوابط القانونية لتقليص المخالفات ورفع كفاءة الأداء في سوق العمل.

تمثل التشريعات إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، نظراً لدورها في ضمان التطبيق الفعال للسياسات المتعلقة بالبترول وأيضاً سلامة وأمن كافة الأفراد .وستعمل لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي على إعداد دليل إرشادات جديد لإصدار تراخيص تداول المنتجات البترولية في إمارة دبي؛ ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير في هذا المجال.