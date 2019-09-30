«الأوراق المالية»: يحق للمساهم الاطلاع على وثائق الصفقات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إن من حق المساهم في الشركة المدرجة الاطلاع على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والحصول على نسخة منه.

وأضافت، في توجيهات أصدرتها للمساهمين، أمس: يحق للمساهم الاطلاع على عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي، على موقع الشركة الإلكتروني، وتقديم بطلب للشركة لإرسال نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي له على نفقته».

ووفقاً ل«الهيئة»، يحق للمساهم التقدم بطلب الاطلاع على دفاتر الشركة، ووثائقها، وأية مستندات، أو وثائق تتعلق بالصفقات المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة، ورفع دعوى قضائية للحصول على كل المعلومات والحقائق التي تساعد في كشف حقيقة هذه الصفقات.

وفي إطار الإرشادات، أيضاً، قالت «الهيئة» إنه يحق للمساهمين الاشتراك في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية، سواء بمناقشة أعضاء مجلس الإدارة في كل جوانب عمل الشركة، وكذلك مناقشة مراقب/‏‏ مدقق حسابات الشركة أثناء انعقاد الجمعية العمومية في البنود الواردة في البيانات المالية للشركة، وأن يستوضح عما ورد فيها.

ويحق للمساهمين المطالبة بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة، أو اتخاذ ما يلزم إزاء هذه القرارات إذا كانت ليست في مصلحة الشركة، أو لمصلحة فئة معينة من المساهمين، أو أعضاء مجلس الإدارة، بشرط أن تمثل أسهم المستثمر وأسهم المطالبين معاً بوقف ذلك القرار (5%) على الأقل من أسهم الشركة.

وقالت «الهيئة» أنه يحق للمساهم - وفقاً لنسب ملكيته المحددة وبعد استيفاء الشروط المقررة قانوناً - التقدم بطلب عقد اجتماع الجمعية العمومية؛ وتقديم طلب إدراج بند في جدول أعمال الجمعية العمومية شريطة أن يكون واضحاً ولا يتعارض مع أحكام قانون الشركات، أو القرارات، أو الأنظمة الصادرة تنفيذاً له.