شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال ينشد الشراكة في التخطيط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرى رجال أعمال وأصحاب مصالح ضرورة ملحة لإشراء القطاع الخاص في الاستراتيجيات والخطط المرتبطة بالاقتصاد الوطني وخصوصاً أصحاب الخبرات من شركات عالمية كبرى أو مستثمرين في قطاعات حديثة، فيما أشاروا إلى أهمية رفع كفاءة العمليات في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن الرسوم وتكاليف التشغيل تبقى أبرز التحديات، مطالبين بدور أكبر للبنوك في دعم الاقتصاد.

العديد من الحلول

قال جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»، إنه على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، والمتمثلة في تحقيق الأرباح والنمو في ظل التوجه العام القاضي بخفض التكاليف، إلا أن هناك العديد من الحلول التي يمكن للشركات القيام بها، مثل رفع كفاءة العمليات من خلال استخدام أحدث التقنيات المستخدمة مع المحافظة على جودة الخدمات المقدمة. كما يشكل تدريب الموظفين ورفع مستوياتهم وقدراتهم على حل المشكلات المتعلقة بالعمل، إحدى الحلول الناجعة التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الإنتاجية وخفض التكلفة.

القطاع العقاري

قال عبيد عوض الطنيجي، صاحب مؤسسة «الطنيجي»، العاملة في قطاعي العقارات السكنية والتجارية، إن ارتفاع التكاليف والرسوم التشغيلية بالإضافة إلى رفع تكلفة إنشاء المشاريع تعتبر من أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الدولة، مشيراً إلى أهمية التسريع في إيجاد حلول وتسهيلات للمستثمرين تمكنهم من الاستمرار في أعمالهم.

ودعا الطنيجي، إلى إيجاد آلية حماية المستثمرين من عبء ارتفاع تكاليف الرسوم الحكومية كافة، وإيجاد طرق أكثر مرونة للتعامل مع المستثمرين، مؤكداً أن المرحلة الجديدة المقبلة، تتطلب استراتيجيات استباقية، لعدم تكرار ما شهدته الأسواق من ارتفاع في التكاليف والرسوم، والتكرار في الإجراءات، وغيرها من الأمور التي أضافت أعباءً على شركات القطاع الخاص، بالتزامن مع العوامل الخارجية، الإقليمية منها وكذلك العالمية، التي تؤثر أيضاً في الاقتصاد المحلي. وأوضح أن التخطيط المسبق، يسهم في مواجهة أي مفاجآت أو تغيرات آنيّة قد تعترض الأسواق المحلية والعالمية، مؤكداً ضرورة بناء استراتيجية متكاملة للحد من هذه المتغيرات، ما يؤكد ضرورة تطوير سياسات وإجراءات تحدّ من خروج المستثمرين وتعود بانعكاسات سلبية على القطاع الاقتصادي.

تواصل العام والخاص

يقول حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: هناك خطوات يجب اتخاذها من الجهات المعنية لتحفيز السوق، حيث إن الاقتصاد في الكثير من الدول يحتاج إلى تواصل بين القطاعين العام والخاص، ونقصد القطاع العام هنا المتمثل في الدوائر والجهات الحكومية والبلديات التي لها علاقة بممارسة النشاط التجاري في الدولة، حيث إن لهؤلاء تأثير مهم ومباشر على النشاط الاقتصادي، والمطلوب منهم التواصل بشكل مستمر مع القطاع الخاص في ما يتعلق بوضع السياسات والإجراءات والخطوات بحيث يكون القطاع الخاص جزءاً أصيلاً في أي عملية تشريعية أو تنظيمية بالسوق، بحيث لا يفاجأ المستثمر بوجود قانون أو تشريع أو سياسة أو متطلب جديد أو إجراء رقابي وليس لديه دراية به، حيث إن حدوث تغييرات متعددة بعيدة عن القطاع الخاص تسبب عدم استقرار وتشكل بيئة منفرة للمستثمرين، لذا، فالتواصل مع القطاع الخاص مهم وضروري لتطبيق الأنظمة وجس نبض السوق في ما يتعلق بالتعديلات وتوقيتها.

وأضاف العوضي: تقوم الجهات الحكومية عبر دوائرها التي تتلقى الدعم والسيولة بالتركيز على المشاريع على اختلاف أنواعها منها البنية التحتية وغيرها، حيث تسهم هذه المشاريع في دوران عجلة الاقتصاد، ومن الضروري هنا التسريع في تسديد الدفعات للمطورين والشركات الخاصة التي تنفذ المشاريع، حتى لا يتعرقل القطاع الخاص في تحصيل مستحقاته، حيث إن الشركات المنفذة عليها التزامات مع البنوك والعاملين لديها، وأي تأخير يؤثر في الشركات ويتسبب في إضعافها أو حتى إفلاسها في حال تأخر السداد لمدة زمنية طويلة، حتى لو كانت المشاريع مربحة.

وذكر العوضي أن البنوك تعلن سنوياً عن تحقيق أرباح خيالية، ولكن البنوك في الوقت نفسه، تفرض رسوماً وفوائد مرتفعة تشكل عبئاً على أصحاب المشاريع وتؤثر في أرباحهم وعوائدهم، مؤكداً أهمية أن تقوم البنوك بدور داعم في توظيف المواطنين وتقليل تكلفة الرسوم والفوائد على القروض.

وقال: إن القروض مكلفة والحصول على القروض صعب في الوقت نفسه، ويجب أن تقوم البنوك بدور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني وليس الاكتفاء بتحقيق أرباح خيالية، بل ما يهمنا هو الأثر الاقتصادي لوجود هذه البنوك في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو، وهذا أهم من الإعلان عن أرباح بالمليارات، وعلى مجالس الإدارات في البنوك أن يكونوا أكثر وعياً بدورهم في دفع عملية النمو الاقتصادي والنهضة بالدولة بدلاً من المضاهاة بمن يحقق أرباحاً أكثر، ويكون أثرهم سلبياً على الاقتصاد.

واختتم العوضي بالقول: إن من الضروري أن تتماشى التشريعات والقوانين مع تطورات القطاع الاقتصادي، ونلاحظ أهمية التعامل مع المتغيرات الاقتصادية حول العالم بسرعة خاصة مع تأثرنا بالاقتصاديات العالمي، ويجب أن يوجد تجاوب أسرع في التعاون مع هذه القوانين وألا تأخذ وقتاً طويلاً، بحيث تكون هذه القوانين أكثر مرونة في الصدور لتتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد، إلى جانب التعاون مع الغرف التجارية والقطاع الخاص في صياغة هذه القوانين مما يسهل في التطبيق.

تعزيز البيئة الاستثمارية

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أكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ضرورة تكاتف الجهود لطرح رؤى جديدة وأفكار تعزز البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن هناك حوافز متنوعة تعزز البيئة الاستثمارية، إلا أنه من المهم أن نطرح كل يوم ما هو جديد لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الجهات الحكومية لم تألو جهداً لإطلاق العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لمعالجة هذه التحديات، وكانت لتلك الإجراءات آثارها الإيجابية بالفعل، إلا أننا في حاجة للمزيد من الإجراءات المطلوبة لزيادة فاعلية دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة بالدولة.

ودعا النعيمي إلى ضرورة إيجاد حلول لارتفاع تكاليف التشغيل للشركات، لاسيما بالنسبة للمشاريع الناشئة، سواء فيما يتعلق بأسعار الإيجارات والعمالة، أو تزايد الرسوم وقيم المخالفات التي تفرضها بعض الجهات، مؤكداً ضرورة زيادة فاعلية دور الغرف التجارية، والاستماع لآراء رجال الأعمال فيما يتعلق بالإجراءات والقوانين المنظمة للاستثمار، وأهمية تسهيل اشتراطات المشاركة في المناقصات الحكومية بمختلف الجهات الرسمية وشبه الرسمية.

شركة كوناريس

قال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة كوناريس، يجب مشاركة القطاع الخاص فيما يتعلق بوضع الاستراتيجيات والقوانين والإجراءات المنظمة وتعزيز التواصل مع مجالس الأعمال الوطنية بصفتها تمثل النبض الحقيقي للمستثمرين، لاسيما المستثمرين الأجانب ومن ممثل الشركات العالمية، حيث يمكن تقديم اقتراحات ورؤى تساهم في دعم القطاع الخاص لتعزيز دوره على صعيد الاقتصاد الوطني وعن طريق وضع حلول علمية للتغلب على التحديات.

قال محمد الغول الرئيس التنفيذي لشركة «ماريتايم سكاي»: تحتاج المنظومة التمويلية إلى إعادة هيكلة لتتمكن من منح المزيد من التسهيلات للشركات الخاصة وتحسين مستوى الشفافية، كما نطمح إلى توحيد نظم التعاملات مع الشركاء الاستراتيجيين بمختلف المناطق الحرة بالدولة.



تسهيل الإجراءات وإيجاد عمالة متخصصة





أكدت الدكتورة هدى المطروشي، عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، أن من أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص هو توفر العمالة المتخصصة، والسيولة، وعدم وجود ربط حقيقي بين الجهات.

وقالت المطروشي: «إننا كقطاع خاص بحاجة لتوفر عمالة متخصصة، ومؤهلة للعمل في مختلف المجالات الاقتصادية بالدولة، ولكننا نواجه إشكالية في أن العمالة المتوفرة غير مؤهلة، وتحتاج لوقت من التدريب والتأهيل حتى تصبح جاهزة للعمل في القطاع الخاص، الأمر الذي يشكل عبئاً على الشركات.

ومن هنا نرى ضرورة تأهيل وتدريب العمالة الإماراتية، وأن تكون متخصصة لخوض العمل في مختلف المجالات والقطاعات، وأن تكون مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو فيه، حيث إن الدولة توفر جميع المؤسسات والكليات لتدريب وتأهيل العمالة التي يمكن الاستفادة منها في المستقبل.

ولفتت الدكتورة هدى المطروشي، إلى أنه في حال الاستعانة بالعمالة الخارجية فإنه يجب التأكد من تأهيلها في بلدانها الأصلية، ومعرفة مدى الحاجة لهذه العمالة. وأضافت: «توجد صعوبة في الإجراءات للحصول على السيولة، وفي حال تجاوز هذه الإجراءات توجد إشكالية تتمثل في الفائدة العالية التي تفرضها البنوك، وهي عبئ على أصحاب المشاريع».



تسديد المستحقات ومراجعة الرسوم





أشادت ليلى مسينائي، الشريك والمدير التنفيذي لشركة «جريت مايندز»، رئيسة منتدى «شراكات القطاعين العام والخاص» بحزمة المبادرات التحفيزية الموجهة، لرفع تنافسية اقتصاد الإمارات، والتي تستهدف تخفيض تكلفة الأعمال، وتسهيل مزاولة الاستثمار.

لكن فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع الخاص نرى حالياً توجهاً لدى البعض في تأخير سداد المستحقات المالية لعقود الموردين، لذا يجب وضع آليات سريعة لمعالجة وتفعيل حل الخلافات التجارية، لتصبح أكثر سرعة وصرامة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وقالت مسينائي، مع ارتفاع التكاليف التشغيلية، في ظل زيادة قيمة وعدد الرسوم الحكومية والمخالفات والإجراءات الجديدة، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الإيجارات للمرافق التجارية والأراضي والمخازن، ما يفرض أعباءً وعراقيل إضافية على الأعمال.

لذا يستدعي ذلك ضرورة تسهيل حركة نقل وشحن البضائع بين مختلف مناطق الدولة، من خلال معالجة الرسوم والتصاريح المحلية، التي يتم فرضها على المستوى المحلي، كما تبرز أهمية تفعيل الدور التمويلي كعامل حيوي للتغلب على التحديات المالية التي تواجه المشاريع الخاصة.