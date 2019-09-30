الأسهم تستهل الأسبوع بسيولة خجولة وسط ترقب المستثمرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استهلت الأسهم المحلية أولى جلسات الأسبوع بعزوف المستثمرين عن التداول، في ظل تسجيل الأسواق سيولة خجولة للغاية بأقل من 100 مليون درهم، في وقت تراجع فيه مؤشر سوق دبي 0.63%، بضغط من العقار والبنوك، في مقابل ارتفاع هامشي لسوق أبوظبي بنسبة 0.09%.

جاء ذلك وسط توجه بيعي للمستثمرين الأجانب (غير العرب)، والمحافظ الاستثمارية، حيث بلغ صافي استثمارات الأجانب في السوقين 17.7 مليون درهم محصلة بيع، والمحافظ 10 ملايين محصلة بيع أيضاً.

وانطلقت أمس، من قاعة التداول بسوق دبي المالي فعاليات «أسبوع المستثمر العالمي 2019» بالأسواق المالية؛ حيث قام كل من د. عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وعيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي بقرع الجرس، بمصاحبة عدد من مسؤولي الهيئة والسوق، وذلك إيذاناً ببدء فعاليات الأسبوع الذي تشارك فيه الهيئة والسوقين وبورصة دبي للذهب والسلع بشكل مشترك.وبلغت سيولة السوقين 87 مليون درهم، منها 42.6 مليون درهم في دبي، و44.5 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 73.17 مليون سهم، توزعت بواقع 47.3 مليون سهم في دبي، و25.87 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 62 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 29 شركة، وجاء ذلك من خلال 1484 صفقة.

ونزل مؤشر سوق دبي المالي 0.63% عند 2780.54 نقطة، متأثراً بتراجع «إعمار العقارية» 0.64%، و«إعمار للتطوير» 1.46%، و«إعمار مولز» 2.08%، و«الاتحاد العقارية» 1.27%، و«داماك» 0.22%، و«أرابتك» 2.3%. وهبط «دبي الإسلامي» 0.95%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير.

وهبط سهم «العربية» 1.63%، و«أرامكس» 1.46%، و«الخليج للملاحة» 2.71%. ونزل سوق دبي المالي 1.39%، مع استقرار كل من «شعاع»، و«دبي للاستثمار».

بدوره، أغلق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع هامشي بنسبة 0.09% إلى 5074.17 نقطة، مستفيداً من ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.53%، في مقابل انخفاض «أبوظبي التجاري» 0.13%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.2%.

وصعد «دانة غاز» 0.53%، و«طاقة» 1.2%، في مقابل «أدنوك للتوزيع» 1.12%. وبالعكس، نزل «الدار» 1.42%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.45%. وانخفض قطاع الاتصالات 0.12%. كما نزل «إشراق» 0.5%، و«الواحة كابيتال» 1.94%.

وعلى صعيد تداولات سوق دبي، تصدر «جي إف إتش» بقيمة 7.7 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.03% مغلقاً عند 0.884 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة قيمتها 7.4 مليون درهم ليغلق عند 4.63 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بتداولات وصلت إلى 5 ملايين درهم، مغلقاً عند 5.24 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات سهم «الدار» قرب 11 مليون درهم، وأغلق عند 2.09 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة قدرها 9.14 مليون درهم، وأغلق عند 15.2 درهم، ثم سهم «دانة غاز» بتداولات ب 6 ملايين درهم، مغلقاً عند 0.95 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق دبي، سهم «المدينة للتمويل»، مرتفعاً بنسبة 8.91%، وأغلق عند 0.22 درهم، وبالعكس، نزل سهم «الصفوة مباشر» - مساهمة خاصة، بنسبة 9.65% مغلقاً عند 0.23 درهم. وجاء في مقدمة الرابحين في سوق أبوظبي، سهم «أركان» بنسبة ارتفاع 3.68%، مغلقاً عند 0.48 درهم، وفي المقابل، سجل سهم البنك التجاري الدولي الانخفاض الأكثر بنسبة 10%، ليغلق عند 0.75 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 18 مليون درهم محصلة شراء، منها 16.95 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، ومليون درهم فقط محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 18 مليون درهم محصلة بيع، منها 216 ألف درهم فقط محصلة بيع العرب، و17.7 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 10 ملايين درهم محصلة بيع، منها 7.5 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و2.5 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 10 ملايين درهم محصلة شراء، منها 7.5 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و2.5 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.