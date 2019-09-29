وزارة التضامن: صرف 51 مليون جنيه مساعدات نقدية للأسر الأكثر احتياجاً

اليوم السابع

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي صرف أكثر من 51 مليون جنيه مساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجًا، من عملاء التكافل الاجتماعي خلال العام الجارى وحتى نهاية أغسطس الماضى.

يأتي هذا في إطار الدور الذى تقوم به المؤسسة في تقديم المساعدات الاجتماعية والمادية للحالات العاجلة والأكثر احتياجا، وتحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم تقديم المساعدات بأنواعها، وإجراء عمليات جراحية للحالات المرضية، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الأسرة .

واستعرضت الوزيرة تقريرا مفصلا حول انجازات المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي خلال العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، حيث تم تقديم 25 مليون جنيه تقريبا مساعدات مالية من المؤسسة العامة وفروعها على مستوى محافظات الجمهورية لعدد 139 ألف 860 أسرة، قدمت كتدخلات في أمراض مزمنة وإعاقة وحالات مرضية وكراسي متحركة ومزايا عينية وأجهزة تعويضية ومساعدات زواج وأخرى لحالات طارئة.

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وأشار التقرير إلى تقديم المؤسسة مساعدات عينية قدرت بـ4 ملايين و 173 ألف جنيه استفاد منها 27 ألف و104 مستفيدين، تنوعت في العديد من المساهمات العينية ما بين توزيع 20 ألف بطانية على الأهالى الأشد احتياجا بالصعيد على مستوى محافظات الجيزة وأسيوط وسوهاجن وتعويضات كوارث وصرف مساعدات للأسر عملاء التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المعظم وعيد الأضحى، حيث تم تقديم دعم لهم زاد على 2 مليون جنيه مساهمة فى التخفيف من الأعباء كذلك المساهمة فى إجراء عدد من العمليات الجراحية .

كما تم رصد 22 مليون و564 ألف جنيه تم تقديمها خلال الفترة المشار إليها لعلاج حالات مرضية وإجراء جراحات، حيث تم إجراء 96 حالة قلب مفتوح بإجمالي 14 مليون 376 ألف جنيه يليها التدخلات فى مجال أمراض العظام حيث تم علاج 40 حالة بإجمالي قارب 5 ملايين جنيه وغيرها من التدخلات العلاجية الأخرى، كما تم دعم عدد 3 حالات للسفر للخارج لإجراء عمليات قلب مفتوح بإجمالى ما يقارب 3 ملايين جنيه.

ومن جانبه، صرح اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن أن هذا المجهود يأتي في ضوء ما تستهدف المؤسسة تحقيقه لمد مظلة التكافل بمعناه الواسع من خلال تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التي تتمثل في المساعدة المالية لحالات الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر معدومي ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها.ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.