شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 29-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 29-9-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من المتعاملين المصريين والعرب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 20.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 716.713 مليار جنيه.



الحديد والصلب الحديد والصلب

وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، على زيادة نسبة إنتاج الشركة من 25% إلى 50% من المربعات (البليت) للعملاء من الشركات الممولة لشراء فحم الكوك من شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية اللازم لتشغيل الأفران العالية بالشركة.

يذكر أن شركة الحديد والصلب المصرية، حققت إيرادات خلال أول شهرين من العام المالي الجاري (يوليو- أغسطس) بلغت 187.86 مليون جنيه، وحققت الشركة مبيعات خلال شهر يوليو الماضي سجلت 124.16 مليون جنيه.

إيقاف التداول على 96 سهم

أوقفت إدارة البورصة المصرية، نحو 96 سهم لمدة 5 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بعد ارتفاعها بنسبة تجاوزت 5%.

وجاءت ضمن الأسهم التى تم إيقافها كل من مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، العربية للمحابس، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، مطاحن مصر الوسطى، بى انفستمنتس القابضة، بلتون المالية القابضة، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، المجموعة المالية هيرميس القابضة، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العربية لحليج الأقطان، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية، الدولية المحاصيل الزراعية، الأهرام للطباعة والتغليف، شارم دريمز للاستثمار السياحى، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، مرسى علم للتنمية السياحية،العربية للخزف.

جاء ذلك بعد تحقيق مؤشرات البورصة المصرية، صعودا كبيرا خلال جلسة اليوم، متأثرا بقرار البنك المركزى المصرى تخفيض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، كما ارتفع 141 سهما، ولم يتراجع سوى سهمين فقط.

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البورصة تربح 20 مليار جنيه البورصة تربح 20 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من المتعاملين المصريين والعرب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 20.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 716.713 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 545.2 مليون ورقة مالية بقيمة 932 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.4 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.7% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.51%، والعرب على 8.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.72% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.27%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 879 ألف جنيه، مليون جنيه، 104.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 70.6 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 33.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 14315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.8% ليغلق عند مستوى 2022 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.61% ليغلق عند مستوى 17313 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 5314 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 518 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 3.74% ليغلق عند مستوى 1389 نقطة، زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند عند مستوى 454 نقطة.

وارتفعت أسهم 144 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفض سهم وحيدا، ولم تتغير مستويات 28 شركة.