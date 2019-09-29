شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأسمنت بالأسواق والطن بـ750 جنيها والحديد بـ11.200 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق مواد البناء شاملا الحديد والأسمنت والسراميك استقرارا فى الأسعار اليوم الأحد 29-9-2019 ، وذلك رغم تراجع حركة البيع والشراء.

وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأسمنت سجلت من المصنع 650 - 700 جنيه، فى حين يصل سعره فى الأسواق بحد أقصى 750 جنيهًا، وذلك بحسب المصنع والمنطقة ومصروفات النقل .

وأضاف الزينى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن أسعار الحديد تتراوح بين 11.000 : 11.700 جنيه، بينما يتراوح سعره للمستهلك بين، 11.200 : 11.800 جنيه، ذلك بحسب الجودة والنوعية ومصاريف النقل .

وأشار الزينى إلى أن سوق السيراميك المصرى يعد من أكثر المنتجات نجاحا فى مصر، حيث أنه يتمتع بجودة متميزة وسعر لا يقارن بمثيله فى الدول الأوروبية أو العربية .