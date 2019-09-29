شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يغلق على انخفاض - تحليل صباحي - 29-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلسات الأسبوع الماضي ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.66% بما يعادل -41.55 نقطة ، ويأتي هذا الانخفاض في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط ميل ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بها .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 6373.40 ، ليستهدف مستوى الدعم 6095.58 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6095.58 ومستوى المقاومة 6373.40 .