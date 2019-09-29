شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستقر مع تراجع طفيف – تحليل صباحي – 29-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بصورة طفيفة تكاد لا تذكر بجلسة نهاية الأسبوع الماضي، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.03% بما يعادل -2.10 نقطة ، ويأتي هذا الانخفاض وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر بالأعلى ، مع تواصل الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول المؤشر بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع الحذر من جديد ، فرغم انخفاض المؤشر يظل مستقراً أعلى مستوى الدعم المهم 7,919.18 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 6990.39 إلى 9403.05) .
لهذا تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو الارتفاع الحذر للمؤشر بتداولاته القادمة على المدى القصير ، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 7919.18 ، ليستهدف مستوى المقاومة 8,202.49 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,049.93 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 74
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 100
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عدد أسهم الشركات الثابتة 14
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عدد أسهم الشركات المتداولة 188
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