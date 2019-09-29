شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 29-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 5069 نقطة، منخفضا بشكل طفيف اسفل مستوى الدعم الحالي عند 5070 نقطة، لذلك في حالة اغلاق المؤشر اسفل مستوى 5060 نقطة، فانه سيتاكد اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور وسيواصل المؤشر تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 4960 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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