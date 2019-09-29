شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 29-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال الأداء سلبي للسهم في الاجل القصير، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 2798 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول لثاني جلسة على التوالي، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 2720 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2850 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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