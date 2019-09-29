شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 29-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 10420نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسة المؤشر لمستوى "Tenkan Sen " وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud" والذي قد يعوق ارتفاع المؤشر لمستوى المقاومة القوي عند 10650 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



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