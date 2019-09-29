باكستان تفرض حظرًا على شركاتها المحلية من استيراد الغاز المسال من إيران

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:26 مساءً, 29 سبتمبر 2019 م المناطق - واس فرضت هيئة تنظيم الغاز الحكومية الباكستانية الحظر على الشركات المحلية العاملة في قطاع الغاز من استيراد الغاز المسال من إيران.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن هذا القرار اتخذته الحكومة الباكستانية في ضوء العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران.

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