شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الاقتصاد..رصد 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز لـ1.3 مليون وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى المحلى والعالمى اليوم الأحد 29 -9 – 2019 مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، ومنها أن وزارة المالية رصدت 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لـ1.3 مليون وحدة سكنية ، 18.2 ألف طن معدل انخفاض استهلاك البوتاجاز يوليو 2019، و ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.5%.. ورأس المال يربح 18 مليار جنيه، استقرار أسعار الذهب.

- وزارة المالية: 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لـ1.3 مليون وحدة سكنية

قالت وزارة المالية، إن الموازنة العامة للدولة، تخصص جزءا من الموارد لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى مصر، موضحة أنه فى موازنة العام المالى 2013 - 2014، وحتى العام المالى الماضى، بلغ إجمالى المبلغ المدعوم لتوصيل الغاز للمنازل 8 مليارات و700 مليون جنيه لعدد 4 ملايين و200 ألف وحدة سكنية.

18.2 ألف طن معدل انخفاض استهلاك البوتاجاز يوليو 2019

انخفض معدل استهلاك البوتاجاز خلال شهر يوليو الماضى، حيث بلغ 266.4 ألف طن، وذلك مقارنة بمعدل استهلاك بلغ 284.6 ألف طن خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل انخفاض بلغ 18.2 ألف طن، وذلك وفقا لتقرير صادرعن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

الاستثمار : مصر أسرع الأنظمة البيئية الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر تعد أسرع الأنظمة البيئية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لتقارير دولية متخصصة.

وزارة التخطيط تفتتح قصر الأمير يوسف كمال بقنا بعد تطويره بـ 10.6 مليون جنيه

افتتح مسئولو وزارة التخطيط، اليوم الأحد، قصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي بعد انتهاء أعمال الترميم التي شهدها القصر، وذلك خلال جولتهم بمحافظة قنا لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة برفقة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات..

250مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى داخل القاهرة

كشف المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحي القاهرة، عن تفاصيل خطة الشركة في إحلال وتجديد شبكات الصرف داخل العاصمة.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.5%.. ورأس المال يربح 18 مليار جنيه

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 18.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 714.369 مليار جنيه بعد مرور 10 دقائق من بدء جلسة التداول.

- ياسين منصور يشترى 370.5 ألف سهم بشركة بالم هيلز..ويرفع حصته إلى 3%

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اشترى رجل الأعمال ياسين منصور، 370.5 ألف سهم بشركة بالم هيلز للتعمير، بسعر 1.94 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية للصفقة 718 ألف جنيه، وبذلك رفع مساهمته من 2.993% إلى 3.004%.

"الحديد والصلب" ترفع نسبة إنتاج البليت إلى 50% لشراء فحم الكوك

وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، على زيادة نسبة إنتاج الشركة من 25% إلى 50% من المربعات (البليت) للعملاء من الشركات الممولة لشراء فحم الكوك من شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية اللازم لتشغيل الأفران العالية بالشركة.

- أسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 فى مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 فى مصر بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة فى مصر، وتوقف التداول على الذهب في مصر.

- أسعار العملات اليوم الأحد 29-9-2019

تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 29-9-2019، أمام الجنيه المصرى، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر فمقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

- سعر الدولار اليوم الأحد.. و16.25 جنيه للشراء

تباين سعر الدولار اليوم الأحد 29-9-2019، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى عند 16.25جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع، مسجلا الأسعار التالية:

- أسعار اللحوم اليوم.. الضأن يبدأ من 130 جنيها.. والكندوز بـ 120جنيها

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 29- 9-2019 فى أسواق القاهرة الكبرى استقرارا معظم الأصناف وأنواع اللحوم.

- أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطى بـ15 جنيها.. والبربون بـ29 جنيها

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 29-9-2019 استقرارا طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة.