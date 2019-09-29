وفد فيتنامي يبحث تعزيز التعاون التجاري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بحث وفد تجاري فيتنامي متخصص في مجالات منتجات الأغذية واللحوم والمعدات الطبية والصحية، والمنتجات الزراعية وقطاع البناء والتشييد والمواد الكهربائية، والاستشارات وتدريب الكوادر، خلال لقائه برجال الأعمال أمس بغرفة الرياض، كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال تخصصات الشركات، وسبل تقوية العلاقات التجارية بين المملكة وفيتنام، بحضور سفير فيتنام لدى الرياض دزانج فيت فا.
وأوضح رئيس المكتب التجاري بسفارة فيتنام بالرياض تران ترونج كيم أن زيارة الوفد الذي يضم 15 شركة من كبرى الشركات تأتي في إطار تقوية الروابط التجارية والاقتصادية بين قطاعي الأعمال في البلدين بغرض زيادة حجم التبادل إلى معدلات أكبر مما هو عليه الآن، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفيتنام بلغ حتى أغسطس من العام الحالي 1.1 مليار دولار.
وقال إن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتوفر في اقتصاد البلدين، مشيدا في هذا الجانب بما تشهده المملكة من تحول اقتصادي في ظل رؤية المملكة 2030، داعيا رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في فيتنام.
وجرى على هامش اللقاء عقد اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال وأعضاء الوفد نوقشت خلالها السبل الممكنة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.
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