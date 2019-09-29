الإسكان تمدد مبادرة دعم المدنيين 6 أشهر وتضيف خيار البناء الذاتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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مدد برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين من القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين ممن أتم 50 عاما فأكثر لمدة ستة أشهر إضافية، كما تمت إضافة خيار البناء الذاتي للمستفيدين من المبادرة ممن هم على قوائم الانتظار في برنامج سكني من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وأوضح برنامج «سكني» أمس أن تمديد مبادرة دعم الدفعة المقدمة ممن أتم 50 عاما حتى نهاية مارس 2020، يأتي حرصا من الوزارة في الإسهام بتمكين المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة الاستفادة من المبادرة والخيارات السكنية المتاحة فيها، مشيرا إلى أن إجمالي المستفيدين من المبادرة خلال الفترة الماضية وصل إلى نحو 4 آلاف مستفيد.

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ولفت إلى أن المبادرة تقدم للمستفيدين بالشراكة مع 16 جهة تمويلية، وهي عبارة عن قرض حسن يصل إلى نسبة 20 % من قيمة العقار بحد أقصى 140 ألف ريال، إضافة إلى القرض العقاري المدعوم الذي تصل قيمته لـ 500 ألف ريال، ليصل إجمالي ما يحصل عليه المستفيد بحد أقصى 640 ألف ريال.

وتتيح مبادرة دعم الدفعة المقدمة، للمستفيدين المسجلين على قوائم الانتظار في «الإسكان» والصندوق العقاري ثلاثة خيارات بعد إضافة خيار البناء الذاتي بجانب خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة أو شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وبين أنه يمكن للمستفيدين ممن تنطبق عليهم الشروط الاستفادة من المبادرة التسجيل في خدمة المستشار العقاري من خلال البوابة الالكترونية لبرنامج «سكني»، أو عبر الموقع الالكتروني لصندوق التنمية العقارية أو تحميل تطبيق المستشار العقاري على الأجهزة الذكية للحصول على آلية الاستفادة من المبادرة ومعرفة الحلول المناسبة، حيث يجري تقديم هذه الخدمة بالشراكة مع أكثر من 16 جهة تمويلية من المصارف والمؤسسات التمويلية، يحصل من خلالها المستفيدون على القرض العقاري «المدعوم» الذي يصل إلى 500 ألف ريال، ويتحمل البرنامج الفوائد بنسبة تصل إلى 100 % لمن دخلهم الشهري 14 ألف ريال وأقل، بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة، إضافة إلى القرض الحسن.