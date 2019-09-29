«البحر الأحمر للتطوير» تتفاوض مع بنوك لجمع تمويل بـ 10 مليارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجري شركة البحر الأحمر للتطوير مفاوضات مع بنوك محلية لجمع تمويل بقيمة 10 مليارات ريال للمشروع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو إن «البحر الأحمر للتطوير» تعتزم جمع تمويل بأكثر من 10 مليارات ريال للمشروع، مضيفا أن الشركة حاليا تجري مفاوضات مع البنوك المحلية المهتمة بدعم المشروع.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن باغانو قوله إن الشركة تعتزم منح عقود بناء في المشروع تصل قيمتها إلى نحو 10 مليارات ريال بنهاية العام 2020، مبينا أنه بحلول نهاية العام الحالي ستمنح عقود بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات ريال، ليتم خلال العام المقبل منح عقود بنحو 7 مليارات ريال.

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وأشار إلى أن الشركة منحت عقودا تصل قيمتها الإجمالية إلى مليار ريال خلال العام الحالي لبدء الأعمال في المشروع. وكانت «البحر الأحمر للتطوير» أعلنت نهاية فبراير الماضي بدء أعمال الإنشاء في المرحلة الأولية لتطوير المشروع.

ووقعت الشركة في يوليو الماضي أول عقود البناء الرئيسة للمشروع مع شركة «أركيرودون»، لإنشاء البنية التحتية الأساسية لمشروع البحر الأحمر الذي تبلغ مساحته 28 ألف كلم مربع، كما وقعت في يوليو أيضا عقدا لبناء قرية سكنية عمالية متكاملة في موقع مشروع البحر الأحمر، مع تحالف مشترك يضم كلا من «مجموعة المجال العربي القابضة»، مقرها السعودية، وشركة «آركو- سبيد هاوس»، مقرها الإمارات، وبدأت في تطويرها في أغسطس الماضي.

10مليارات ريال قيمة عقود بالمشروع

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